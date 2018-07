Carrió cargó contra los radicales y la UCR le respondió con un duro comunicado

Elisa Carrió volvió al centro de la polémica política luego de su discurso ante el Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos realizado en la ciudad de Paraná. Al tomar la palabra, la líder de la Coalición Cívica habló sobre los supuestos intentos que existen para dividir a la coalición gobernante y se refirió a los radicales, lo que mereció un dura respuesta.

"Me quisieron dividir a mí. No crean. Yo defiendo la República. Si gana Macri, gana la república y gano yo. Y yo no quiero cargos, y nadie puede vencer a quien no quiere nada. Si yo tuviera interés, habría una interna. Y yo no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza está asegurada. Y los radicales van a hacer lo que nosotros digamos. ¿No es así Benedetti? (por Atilio, ex director del Banco Nación y colega suyo en la Cámara de Diputados). Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro que los maneja desde afuera. Es divino. No saben, es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera", tiró la legisladora.

En esa línea, la siguió: "Les puedo asegurar que en el bloque nuestro de Cambiemos hay buena gente, cualquiera sea el partido. La verdad es que hay buenos radicales, las caras que veo de los radicales son de las mejores… Acá está Benedetti, lo tengo ahora, que volvió de no sé dónde que estaba, no sé si llegó al Senado o perdió, no me acuerdo. Pero hay buena gente…".

Desde la UCR emitieron un comunicado oficial en el que fueron lapidarios con Carrió, justo días después de que la referente de Cambiemos protagonizara un episodio más para la polémica por sus declaraciones sobre las propinas y el aborto.