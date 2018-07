Desapareció una de las hijas del presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas

Virginia Soledad Álvarez es hija de Fernando, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas en Mar del Plata. Tiene 24 años y se encuentra desaparecida desde este jueves a la tarde cuando salió de su casa de Cataluña y Vicente López y Planes, en el barrio Constitución, y nunca más se supo de ella.

Fue a las 17.30 cuando la joven marplatense "se fue a hacer un trámite" y ya no volvió. "Me dijo que volvía en media hora, pero no fue así", contó este viernes por la mañana su hermana Abril, a 0223.

Su familia se encuentra desesperada y busca a la joven por toda la ciudad, sin tener ninguna novedad.

"Intentamos comunicarnos, le mandamos mensajes y la llamamos muchas veces, pero su celular está apagado", dijo su hermana.

Al momento de desaparecer, Álvarez vestía jeans azules, zapatillas negras con rosado, campera verde de lluvia larga -hasta las rodillas- y una cartera marrón.

Por algún dato sobre el paradero de la joven, comunicarse al 2235220330 o al 2236822994. También, se puede llamar al 911, al teléfono 4791316 de la comisaría 7ma donde se radicará la denuncia por averiguación de paradero, o a la sede del Centro de Excombatientes de Malvinas 4728183.