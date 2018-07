Apoyan el plan de tolerancia 0 de alcohol al conducir, pero reclaman más educación vial

Luego que el Ejecutivo elevará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, para que en General Pueyrredon haya “tolerancia cero” al conducir, desde la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Apravat) consideraron positiva la medida aunque demandaron que de aplicarse, debería estar acompañada de mayor educación vial.

“Proyectos de tolerancia cero hay desde hace años, tanto a nivel nacional como internacional. El último fue presentado en nuestro país por Florencio Randazzo, cuando era ministro de Transporte. Pero siempre es discutido por la población en general y en caso de aprobarse, va a llevar tiempo que sea aceptado”, sostuvo Ricardo Vega, presidente de Apravat, en diálogo con 0223.

En ese punto, Vega manifestó su conformidad por el proyecto del intendente Arroyo aunque puso reparos, en caso de aprobarse la tolerancia cero de alcohol para Mar del Plata y Batán.

“Estamos de acuerdo porque el consumo de alcohol da una primera perdida de reflejos y de desorientación. No se da solamente cuando el conductor está totalmente borracho y no emboca la llave. Sin embargo desde Apravat creemos que hay que hacer muchísimas cosas antes, más que nada trabajar en concientización y educación, que en Mar del Plata se hace poco y nada. Si la medida no va a ser acompañada por educación, será meramente recaudativa”, evaluó.

En tal sentido, el responsable de Apravat recordó que hace unos días escuchó al secretario de Gobierno Alejandro Vicente anunciar que con el dinero de las multas se iba a invertir en seguridad vial.

“Estaría perfecto, pero desde la época de Pulti que no se pone a gente especializada en el área. En este gobierno hay una persona a cargo pero es un médico y no sabe nada del tema. Mientras tanto atropellan a muchos peatones y los controles de alcoholemia siguen detectando a mucha gente con alcohol al volante. Si los números no bajan, significa que algo se está haciendo mal en materia de prevención de siniestros viales”, concluyó Vega.

“Tolerancia cero” al volante en el resto de Argentina y en el mundo

En nuestro país no se permite que haya consumo de alcohol de conductores en seis provincias: Córdoba –los límites varían según los municipios- Salta, Tucumán, La Rioja, Neuquén y Entre Ríos.

En la región, Brasil, Paraguay y Uruguay son los únicos países con tolerancia cero al alcohol al volante. En tanto que en Estados Unidos y Canadá, poseen un nivel de tolerancia cercano al de nuestro país, con un límite de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, aunque puede variar según cada estado.

En Europa, sólo seis países adoptaron alcoholemia cero al conducir: Hungría, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Ucrania y República Checa.