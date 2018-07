Kimberley y Círculo ponen en juego su invicto ante Alvarado y Nación

Cada fin de semana tenemos partidos atractivos en la Liga Marplatense de Fútbol y esta quinta jornada (cuarta fecha) del Torneo "Norberto Eresuma" no será la excepción, con dos encuentros que tienen un antecedente cercano que los vuelve aún más interesantes. Los dos invictos que tiene el certamen, Kimberley y Círculo Deportivo, tendrán paradas de fuego ante Alvarado y Nación, respectivamente, en lo que serán las remakes de las semifinales 2017, que tuvieron como vencedores al "dragón" y los "paperos".

Tienen planteles de un nivel superior, se estaban armando para afrontar el Federal B cuando se decidió la eliminación de estos torneos, y con esos equipos están jugando la Liga Marplatense. Entonces, no es casualidad que marquen diferencia y, más allá de que hoy nos les toque estar arriba, son los principales candidatos llegar a la definición, como lo hicieron el año pasado que finalizó en festejo de los de Nicanor Otamendi. Eso y la condición de invictos que tienen en lo que va del año, los convierten en favoritos. Pero deberán demostrarlo otra vez este sábado y no la tendrán fácil. En el "José Alberto Valle", Kimberley recibirá al duro Alvarado, mientras que Círculo Deportivo irá al "Mario Della Torre" para enfrentar al no menos complicado Nación.

Tampoco es para despreciar el choque que se producirá en el estadio "Juan José Carnevale", donde el dueño de casa Quilmes, único puntero de la Zona Campeonato, será anfitrión de General Urquiza, otro de los que se armó para pelear el título.

Por su parte, en la Reválida, se jugará el partido más atractivo que puede ofrecer esa Zona, con el cruce entre uno de los punteros, Cadetes de San Martín e Independiente, dos de los conjuntos que quedaron a un paso de la clasificación a la Zona Campeonato y que son candidatos a quedarse con alguno de los boletos a la instancia de playoffs.