Le niegan el permiso para trabajar a florista y tarotista por las obras en la Diagonal Pueyrredon 

Las obras para poner en valor el microcentro comenzaron a realizarse en abril pasado. Si bien los trabajos se iniciaron en la plazoleta Borges, ubicada en La Rioja y San Martín, la propuesta más fuerte está enfocada en la remodelación de la plaza de Diagonal Pueyrredon.

Ante la concreción de estas obras, el intendente Carlos Arroyo vetó dos normas que autorizaban a una tarorista y a un florista al uso y ocupación de la vía pública en el sector de la Diagonal Pueyrredon.

En los fundamentos de los decretos de veto, al cual 0223 tuvo acceso, el jefe comunal explicó que “atendiendo a la prevenciones de seguridad a tener en cuenta considerando la obra de remodelación del sector en cuestión, resulta apropiado establecer otro espacio para el desarrollo de esta actividad”.

En ese sentido, dijo que “el sector donde se autoriza el emplazamiento se encuentra comprendido en el plan de la obra puesta en valor del microcentro, entorno municipio”. “A través de esta obra se busca la unificación del espacio con cambio completo de solados, y la creación de espacio público a partir de bancos maceteros, bancos para el descanso y recreación, equipamiento complementario, una luminaria lineal acompañando la línea de la diagonal y la restauración de monumentos y fuentes existentes, como así también una reducción de la calzada para vehículos, favoreciendo las actividades a nivel peatonal”.

En el caso del permiso para el florista, Arroyo afirmó que “resulta fundamental la revalorización, recuperación y mantenimiento de los espacios públicos, debiendo garantizar una ágil circulación por dichos espacios”. “El espacio público es de todos y su cuidado es responsabilidad de la administración municipal, debiendo autorizarse su uso en forma particular de manera restricta aún cuando se busque un fin loable”, añadió.

Y puntualizó que “en este caso particular, se advierte que no han tenido intervención, ni han sido consultadas las dependencias competentes del Departamento Ejecutivo a fin de brindar informe sobre la viabilidad del emplazamiento propuesto”.

A continuación, el intendente remarcó que “resulta imprescindible conforme la normativa vigente en la materia, que previo a otorgar el respectivo permiso se observe que el emplazamiento del escaparate no cause problemas al tránsito peatonal o vehicular, y que no afecte la seguridad estética o intereses de terceros, a cuyo efecto resulta imprescindible el informe técnico de rigor realizado por las áreas competentes de este Departamento Ejecutivo”.