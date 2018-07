Nico Sosa presenta su "Late Night Show" en el Centro Cultural Osvaldo Soriano

Este sábado 14 de julio, desde la hora 20, en la Sala B del Centro Cultural Soriano (ubicado en 25 de Mayo y Catamarca), saldrá a escena Nico Sosa con su espectáculo “Nico Sosa en Modo Avión”. De Invitado estará Martin Dantas y habrá una banda en vivo: #NoseBand.

“Después de varios años craneándolo, se materializó. Será que soy medio miedoso para jugármela, pero siento que es el momento indicado. Los invito al Centro Cultural Osvaldo Soriano a ver el Late Night Show, #NicoSosaEnModoAvión. Un poco imagino que intuyen lo que habrá, pero a eso súmenle muchas cosas nuevas y sorpresas que ni se imaginan” escribió Sosa en sus redes sociales al promocionar el espectáculo.

El conductor de la 94.9 invitó por Facebook a sus seguidores a su nueva iniciativa y mostró sus expectativas: “Esto me genera una alegría inmensa, que me hace estallar el corazón. Va a ser justo cuando arrancan las vacaciones de invierno así que no tienen excusas para no estar ahí”, describió el imitador.

El formato "Late Night Show" lo tiene a Nico como una especie de protagonista en un programa de TV donde hay músicos en vivo y participaciones especiales de algunos invitados.