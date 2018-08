Giganti: "Los primeros cinco minutos serán asfixiantes"

Alvarado vive horas especiales. Luego de su participación en el Torneo Nacional de 1978 (donde goleó 5-0 a San Lorenzo de Almagro, por ejemplo), volverá a jugar por los puntos ante un grande del fútbol nacional como Boca. El entrenador Mauricio Giganti analizó la previa, en charla con el programa "Brisa Deportiva" (FM 98.5). A continuación, sus conceptos.

Asfixia. "Los primeros 5 minutos van a ser tremendos, asfixiantes para nosotros. A mi manera de ver el fútbol, Boca, River, Independiente y Racing están un escalón encima de todos, pero también surgieron sorpresas. Sabemos que Boca tiene dos planteles, y que seguramente saldrán a ahogarnos, incomodarnos.

El plan. "Trabajar en bloque, no dejarles espacio. Nos pueden dañar de diferentes maneras. Nosotros, en base al análisis del rival, buscaremos capitalizar las pelotas paradas o las contras que se puedan generar. Contrarrestar a Boca desde lo futbolístico será complejo. Presionarlos o no, porque no sabemos cuánto tiempo podremos sostener una presión. Estaremos cerrados entre líneas, y tratar de ser precisos en cada contra, que no serán muchos. Ser precisos y guardar las energías."

¿Penales?. "Se trabajaron los penales. Ojalá lleguemos a esa posibilidad. Hemos analizado los videos también. No hay que dejar nada librado al azar".

Especial. "Es un momento especial para el club, los jugadores, hinchas, para competir contra uno de los equipos más grandes del país. Estamos entusiasmados e ilusionados".

Otro tiempo. "Me hubiese gustado que por el poco tiempo de trabajo, hubiese sido en otro momento el partido. Hubiera sido ideal jugarlo meses atrás, que teníamos una identidad, una forma de jugar, en plena competencia. Ahora mantuvimos solo cinco jugadores de aquel plantel, y completamos esta delegación con chicos de la local que buscan su lugar. Pero es lo que nos tocó. Hicimos una breve puesta a punto, no pudimos quizas llegar a jugar los amistosos que pretendíamos por la lluvia"

Disfrutar. "No sabemos cuántas veces más podremos enfrentar a un equipo así, de esta magnitud. Lo tendremos que disfrutar. Esperemos tener un partido bueno y completo para nosotros".

Complejidad. "Es un buen punto para iniciar esta competencia. Trabajamos durante 25 días, tuvimos que recurrir a la parte física y la táctica a la par. No estamos al 100 %, recién en 45 días empezamos el Torneo Federal A. Se nos fue el 80 % del plantel anterior. Todo medio complejo y a las apuradas".

La despedida de Ceballos. "El Trapo es la bandera de Alvarado, el último gran ídolo. Es un chico muy identificado con el club, que le dio muchas alegrías, viene desarrollando su escuelita en actividad paralela, le ofrecí que venga a trabajar con nosotros, me expresó que le gustaría retirarse ante su gente, y nos pusimos de acuerdo enseguida. También hacer un partido despedida en Mar del Plata. Le propuse que se ponga a punto por separado, para tener unos minutos de satisfacción. Una linda oportunidad, sin dudas merecida".