La Provincia le aplicará al Suteba una multa de 659,7 millones de pesos

Tal como se había barajado en los últimos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que se le aplicará al gremio docente del Suteba, una multa por casi 660 millones de pesos.

"A Suteba se le va a aplicar una multa; más allá de que las manifestaciones de Baradel han sido utilizar a Ctera para desligarse de responsabilidades, pero se va a aplicar la multa en función de la reincidencia que va a estar en el orden de los 659,7 millones de pesos", aseguró esta mañana el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas.

La millonaria multa surge del monto del salario mínimo vital y móvil multiplicado por la cantidad de afiliados de Suteba y por la reincidencia del gremio bonaerense, ya que es la segunda vez que no acatan la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo.

Para el ministro “Moyano y Baradel son lo mismo, incumplen la ley, y cuando no se cumple la ley hay que pagar las consecuencias", consideró Villegas, que aclaró que “las multas se aplican sobre los fondos de los sindicatos, y no sobre los fondos de sus obras sociales. La pagan los gremios, no los trabajadores".

Baradel: "Esto lo hacen las dictaduras"

Para el secretario del Suteba, Roberto Baradel, la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de aplicar una millonaria multa "es un apriete, una extorsión”.

En ese punto, agregó que “esto lo hacen las dictaduras o los gobiernos autoritarios: quitar personerías, aplicar multas millonarias o intervenir sindicatos. El objetivo es desarticular el reclamo de los trabajadores", dijo Baradel, en diálogo con radio Cooperativa.