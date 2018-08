Dos films del multipremiado director Diego Lerman se proyectan en el Marfici

Se termina este sábado el Marfici y se termina con dos proyecciones que por la envergadura de su creador prometen atrapar al espectador. El multipremiado director argentino Diego Lerman llegó este jueves a Mar del Plata para ser parte por primera vez del Festival Internacional de Cine Independiente, con una programación que incluyó tres de sus obras.

Ganador de numerosos premios nacionales e internacionales (Premio Cóndor, premio Mejor guión en el Festival de San Sebastián, Mejor película en el Festival de la Havanna, entre otros), Lerman tiene su propia sección, como ocurre en cada edición del Festival, que hace foco en un director particular para recorrer su cinematografía. Además de mostrar sus obras, Lerman es jurado en la sección de Documentales.

“Me siento honrado por la invitación, de poder mostrar mi retrospectiva, ser parte del jurado… muy contento”, dijo el director desde la sala Melany del Centro de Arte Radio City tras presentar este jueves la primera película “Mientras Tanto”, protagonizada por Valeria Bertuccelli.

Al momento de hablar de sus películas, Lerman explicó: “Son bastante diferentes entre sí pero me interesa mucho la lucha de un personaje frente a una adversidad social, me interesa un contexto, narrar un momento singular y me interesan también los dilemas morales. Digo, cuando hay preguntas de respuestas difíciles me parece que ahí el cine es muy interesante por todo lo que tiene para decir y sugerir, sobre todo”, definió.

Este viernes, desde las 19,45, otra vez en la sala Melany, el Marfici emitirá Refugiado, con protagónicos de Julieta Díaz y Sebastián Molinaro. Para el sábado, el festival agendó, en la misma sede, La Mirada Invisible, a proyectarse desde las 17,45, con Julieta Zylberberg y Osmar Nuñez.

“En todas por algún motivo se jugaron cosas trascendentes”, sostuvo Lerman cuando se le consulto cuál es su película favorita. “A la primera le tengo un gran cariño pero se hizo de manera inconsciente, la segunda fue como un desafío porque era la primera vez que filmaba dentro del sistema cinematográfico, la tercera -La Mirada Invisible- era la primera que hice con una productora con la que después seguimos trabajando y después las películas Refugiados y Una especie de Familia, que son bastante similares, era bastante riesgoso trabajar porque era una co producción con varios países, un guión que lo iba cambiando en cada rodaje y un método de trabajo con nuevos actores. Se jugaban distintos desafíos pero a todas las quiero y son muy importantes”, cerró Lerman.