Peñarol ya está en marcha

Peñarol comenzó sus trabajos de pretemporada apuntándole a la campaña 2018-2019 de la Liga Nacional de Básquetbol. El plantel orientado por Leonardo Gutiérrez se reunió en el microestadio Domingo Robles, con las ausencias del juvenil Juan Ignacio Marcos y el extranjero Du´ Vaughn Maxwell.

Los que estuvieron presentes fueron Nicolás Lauría, Bruno Barovero, Lucas Arn, Alejandro Alloatti, Nicolás Gianella, Damián Tintorelli, Tomás Monacchi, Lucas Gorosterrazú, Joaquín Valinotti, Nicolás Franco, Juan Martín Fernández y Jerónimo Barón, quien espera una chance para ser cedido a préstamo pero mientras tanto forma parte del plantel.

El cuerpo técnico se completará con Santiago Belza, Tomás Sirochinsky y Osvaldo Echevarría como asistentes y Matías Amodio como preparador físico, quien por la tarde realizará los test evaluativos T Test, de agilidad, Navetta y de saltos.

Gutiérrez, que afrontará su segunda temporada como entrenador, comentó que "estoy con ansiedad y con ganas. Estructuramos todo, el plantel y el trabajo. Los jugadores están con ganas y entrenaron por su cuenta antes de venir".

Con respecto a la incorporación de Echevarría, formador de Facundo Campazzo y Marcos Mata, Gutiérrez explicó "va a ser el encargado de los entrenamientos de fundamentos defensivos y ofensivos. Nos va a dar una mano porque labura muy bien esos conceptos. Sus trabajos requieren de mucha energía. Para muchos jugadores es nuevo pero les resulta interesante y se mostraron con predisposición".

Con respecto al equipo conformado el entrenador dijo que "en nuestra cabeza queremos que sean agresivos defensivamente, por eso sumamos al ´Negro´(por Echevarría). Si podemos armar un equipo largo defensivamente, incomodar al rival y cortar línea de pase, vamos a ser más competitivos. Adelante queremos correr el contragolpe cuando generemos tiros incómodos y ser ordenados en el cinco contra cinco, buscando siempre un buen lanzamiento".

Sobre las conclusiones que extrajo luego de su primera experiencia como coach en la pasada campaña, el campeón olímpico en Atenas 2004 como jugador explicó: "me sirvió para aprender, para llevar el equipo adelante y darme cuenta de que no tengo que perder la esencia. El año pasado estuve muy tranquilo a la hora de la exigencia hacia el jugador en los temas tácticos. Estuve permisivo y, si bien no fue en exceso, se salieron de las reglas que yo les ponía. Ahora no va a pasar. Voy a exigirles mucho, no voy a dejar que se relajen ni tomen decisiones por fuera del equipo. El equipo anterior era más veterano, con algunos había sido compañero y me fui amoldando a las características del equipo. Ahora quiero que ellos se amolden a lo mío".

Continúa la venta de abonos

Continúa la venta de abonos, de lunes a viernes de 17 a 20 en el primer piso de la sede ubicada en Garay 2524. Los hinchas pueden conseguirlos pagando en efectivo o con tarjeta de crédito. En cuanto a los precios para los socios, serán los siguientes: Cabecera($2760 en efectivo, $2985 en 3 cuotas, $3168 en 6 y $3492 en 10); Cabecera Numerada ($3150 en efectivo, 3407 en 3 cuotas, $3615 en 6 y $3986 en 10); Lateral ($3375 en efectivo, 3650 en 3 cuotas, $3873 en 6 y $4270 en 10); Corralito ($4600 en efectivo, 4975 en 3 cuotas, $5279 en 6 y $5820 en 10) y Rebatibles ($6500 en efectivo, $7030 en 3 cuotas, $7460 en 6 y $8224 en 10).

Para los no socios, los valores serán los siguientes: Cabecera ($3450 en efectivo, $3732 en 3 cuotas, $3960 en 6 y $4365 en 10); Cabecera Numerada ($3900 en efectivo, $4218 en 3 cuotas, $4476 en 6 y $4935 en 10; Lateral ($4300 en efectivo, $4651 en 3 cuotas, $4935 en 6 y $5441 en 10). Corralito ($5400 en efectivo, $5841 en 3 cuotas, $6198 en 6 y $6833 en 10) y Rebatibles ($7800 en efectivo, $8436 en 3 cuotas, $8952 en 6 y $9869 en 10).