Mar del Plata tenía un futuro floreciente en materia medioambiental. Se estaba convirtiendo en modelo en la gestión de residuos urbanos. Hoy todo eso está en riesgo, peligra, pero además tiene un gran costo económico para la ciudad. La firma de estos convenios con el Ceamse nos muestra que la situación más grave que estamos atravesando es que tenemos un gobierno que quiso gobernar esta ciudad, pero que hoy la está abandonando.

Es claro que el gobierno de Arroyo nunca tuvo un plan ni quiso seguir con la política de gestión de residuos que esta municipalidad venía manteniendo en los últimos ocho años. La consecuencia fue que en diciembre de 2017 nos encontráramos con un predio colapsado, funcionando mal y sin capacidad operativa. En este contexto se firman convenios con el Ceamse que resultan poco transparentes, pero que además demuestran a todas luces la ausencia del gobierno municipal.

El primer ausente es el Ente de Servicios Urbanos, que no intervino en el proceso de la firma de los convenios, siendo que de este ente depende la gestión del predio de residuos. No hay informes técnicos y económicos suficientes, y los que están nos indican que la contratación no es sostenible. No hay una política medioambiental seria para el Partido de General Pueyrredon.

La otra gran ausente es la Secretaría de Desarrollo Social. La situación social en el predio es uno de los ejes fundamentales sobre los que debiera trabajar, y sin embargo, nunca brindó informes, no participó de la confección de los convenios y no asistió a las comisiones del Concejo Deliberante. No ha ido una sola vez al predio de residuos para saber cuántas familias trabajan allí.



Se afirma livianamente que el Ceamse construirá una Planta de Separación de Residuos, cuando el predio ya cuenta con una desde el año 2007, en la cual los trabajadores de la Cooperativa Cura desarrollan sus tareas. Les falta apoyo del estado para mejorar su situación y trabajar en mejores condiciones, pero no puede menospreciarse el trabajo que hace más de diez años allí se lleva adelante.

Los convenios que se firmaron con el Ceamse demuestran la ausencia del gobierno municipal en la política medioambiental. Embarcan a los vecinos en un camino millonario sin las certezas de que sea lo más conveniente.