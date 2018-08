Mar del Plata Club ganó el clásico y el Clasificatorio

Este sábado se disputó la última fecha del Torneo Clasificatorio del Regional Pampeano en sus tres niveles. En la A Mar del Plata Club se quedó con el clásico y San Ignacio consiguió la clasificación. En el B Uncas se quedó con el primer lugar y la URMDP aportó tres de los cuatro clasificados, en tanto que en el C Unión del Sur fue el primero.

En una nueva edición del clásico entre Sporting y Mar del Plata Club, los dirigidos por Rafael Urrutia volvieron a conseguir la victoria por segunda vez este año (la anterior fue en la Final del Súper 12), en este caso por 26 a 24.

Los capitaneados por Guido Zingale llegaron al try con Juan Montone y Emiliano Villa, en tanto que Leonardo Sestelo aportó 16 puntos (dos conversiones y cuatro penales). Por su parte el "Albinegro" llegó al try con Lucas Gasparri, Rodrigo Collins y un try penal, en tanto que Gastón García Argibay aportó dos conversiones y un penal.

Síntesis

Sporting (24): Rodrigo Collins, Leandro Pizzolo e Iván Ballesteros; Federico Paruzzolo y Juan Ignacio Cecive; Lucas Gasparri, Ignacio Castañón y Rodrigo Fernández Criado; Manuel Banus y Gastón García Argibay; Joaquín García Argibay, Manuel Garro, Pedro Area y Juan Evangelista; Federico Spinelli. Entrenador: Eduardo Etcheto.

Mar del Plata Club (26): Guido Bertozzi, Joaquín Rodón y Nehemías Sívori; Tomás Martín y Emiliano Villa; Tao Romero, Bruno Palmisciano y Juan Ignacio Montone; Rodrigo Iza y Benjamín García; Pedro Hernández, Leonardo Sestelo, Santiago Rodríguez y Guido Zingale; Leopoldo Branderiz. Entrenador: Rafael Urrutia.

Puntos en el primer tiempo: 8´ penal de G. García Argibay (S); 20´ try de Montone convertido por L. Sestelo (MDPC); 22´ try de Gasparri convertido por G. García Argibay (S) y 40´ penal de L. Sestelo (MDPC). Resultado parcial: 10-10.

Puntos en el segundo tiempo: 5´ penal de L. Sestelo (MDPC); 8´ try de E. Villa convertido por L. Sestelo (MDPC); 18´ try de Collins convertido por G. García Argibay (S); 25´ penal de L. Sestelo (MDPC); 29´ penal de L. Sestelo (MDPC) y 35´ try penal (S). Resultado final: 24-26.

Ingresaron en Sporting: Ignacio Parietti, Ignacio Roldán, Juan Aizpún y Juan di Pace. Ingresaron en Mar del Plata Club: Tomás Catuogno, Emanuel Mendizábal, Federico Grasso y Julián Actis.

Amarilla en el primer tiempo: 5' Cecive (S).

Amarillas en el segundo tiempo: 4´ Evangelista (S); 14´ Sívori (MDPC) y 15' Castañón (S).

Árbitro: Ramiro García Gamero.

Cancha: Villa Marista.

Más resultados

El que culminó tercero en la tabla de posiciones fue Sportiva, que derrotó en el clásico de Bahía Blanca a Universitario por 27 a 0. Hubo dos tries de Manuel Santos, uno de Matías Imbelloni y Tomás Biondo.

El que consiguió el último pasaje al TRP A fue San Ignacio, que en Sierra de Los Padres cayó 20 a 15 ante Comercial. El "Celeste" anotó con con dos tries de Juan Ignacio Garrido Kaspin y un try penal, además de un penal de Bautista Farisé. Para el "Verde" tries de Francisco Paklayan y Gastón Elvira, una conversión de Rafael Riego y un penal de Emanuel Contino.

En el restante cotejo en Bahía Blanca hubo triunfo de Universitario, que derrotó 33 a 24 a El Nacional. Los de Martín Vallejo anotaron con Mauro De Angelis (2), Salvador Gerlero, Nicolás López y Gastón Gilardi, en tanto que los locales sumaron con tries de Klampachas, Alonso, Sierra y Jaca.

En el Clasificatorio del B el primer lugar lo tomó Uncas, que venció a Los 50 en Tandil por 36 a 20. Estos dos equipos, sumados a Biguá y Argentino de Bahía Blanca, jugarán con El Nacional y Universitario de Bahía en busca de una plaza para el Clasificatorio del Torneo Regional Pampeano A del 2019.

En el C hubo nuevo triunfo de Unión del Sur que culminó en la primera posición y clasificó junto a Racing de Chivilcoy al Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio, que jugará junto a Los Cardos, Santa Rosa, Los Miuras y Pueyrredon.

Resultados 7ma Torneo Regional Pampeano A Clasificatorio:

Sporting 24 - 26 Mar del Plata Club

Comercial 20 - 15 San Ignacio

El Nacional BB 24 - 33 Universitario MdP

Universitario BB 0 - 27 Sportiva

Posiciones:

* Mar del Plata Club --- 33

* Sporting --- 30

* Sportiva --- 19

* Comercial --- 17

* Universitario MdP --- 17

* San Ignacio --- 10

** El Nacional BB --- 5

** Universitario BB --- 0

* Clasificados al Torneo Regional Pampeano A Campeonato

** Clasificados al Torneo Regional Pampeano B Campeonato

Torneo Regional Pampeano A Campeonato Fecha 1 (18-08):

San Ignacio - Sporting

Mar del Plata Club - Comercial

Universitario MdP - Sportiva BB

Resultados 7ma Torneo Regional Pampeano B Clasificatorio:

Uncas 36 - 20 Los 50

Biguá 52 - 10 Pueyrredon

Santa Rosa 12 - 17 Los Cardos

Los Miuras 25 - 28 Argentino BB

Posiciones:

*Uncas --- 27

*Biguá --- 26

*Argentino --- 25

*Los 50 --- 21

** Los Cardos --- 20

** Santa Rosa --- 8

** Los Miuras --- 6

** Pueyrredon --- 4

*Clasificados al Torneo Regional Pampeano B Campeonato

**Clasificados al Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio

Torneo Regional Pampeano B Campeonato Fecha 1 (18-08):

Los 50 - Universitario BB

El Nacional - Biguá

Argentino BB - Uncas

Resultados 6ta Torneo Regional Pampeano C:

Racing de Chivilcoy 19 - 12 Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Coronel Suárez 29 - 41 Unión del Sur

Posiciones:

*Unión del Sur --- 23

*Racing de Chivilcoy --- 22

Gimnasia y Esgrima de Pergamino --- 13

Coronel Suárez --- 0

*Clasificados al Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio

Torneo Regional Pampeano B Reclasificatorio Fecha 1 (18-08):

Racing de Chivilcoy - Santa Rosa

Los Cardos - Pueyrredon

Unión del Sur - Los Miuras

Torneo Regional Pampeano M16:

Comercial 63 - 0 Tres Arroyos

Estudiantes (O) 47 - 0 Argentino BB

Sportiva BB 38 - 22 Santa Rosa

Remo de Azul 18 - 12 Universitario MdP

Universitario BB 7 - 43 Camarones

Torneo Regional Pampeano M17:

Comercial 64 - 0 Coronel Pringles

Estudiantes (O) 49 - 21 Argentino BB

Remo de Azul 7 - 33 Universitario MdP

Sportiva BB 10 - 19 Santa Rosa

M19:

Los Cardos 31 - Mar del Plata Club 31

Universitario 19 - Sporting A17

Comercial 29 - Biguá 26

Uncas 31 San Ignacio 24

Copa Imágenes MDQ Oro:

Comercial 7 - 36 San Ignacio (Intermedia)

Comercial 5 - 28 San Ignacio (Primera)

Sporting 20 - 12 Mar del Plata Club (Intermedia)

Sporting 10 - 21 Mar del Plata Club (Primera)

Unión del Sur 27 - 22 Biguá (Intermedia)

Copa Imágenes MDQ Plata:

Camarones 0 - 11 Villa Gesell (Intermedia)

Camarones 13 - 17 Villa Gesell (Primera)

Pampas 3 - 26 Miramar

Uncas 21 - 29 Los 50