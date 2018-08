Los dueños de la ilusión de Alvarado

Un domingo azul y blanco se vivió en el Centro Abruzzese. Una vez más en un lugar que ya es característico en cada festejo aniversario y con la locución de Mario Giannotti, también un clásico, que hace mejor cada evento que conduce. Así, pasó la fiesta por los 90 años del Club Atlético Alvarado y la presentación del plantel que, a partir del 9 de septiembre, intentará llevar la camiseta al sueño máximo de la B Nacional.

Se cantó, se disfrutó, hubo momentos de grandes alegrías y otros de enormes emociones. Y se comió. Y muy bien. Con el servicio de "Roly" Subiledt que no dejó detalles librados al azar y se sirvió una picada como entrada, para luego dar lugar al chorizo y morcilla y un exquisito asado acompañado de ensaladas. El postre helado y la torta aniversario que hizo Osvaldo Ruiz de MDR La Tapa, dejaron a todos los presentes con la panza llena. Tampoco faltó el show musical del Grupo Inca Huasi, que levantó a la gente de sus sillas y amenizó la velada.

Con el presidente Wenceslao Méndez como anfitrión, el resto de la Comisión Directiva atenta a que no queden detalles librados al azar, el acompañamiento de las agrupaciones y el trabajo realizado en la decoración del lugar por parte de la Subcomisión de Mujeres, también hubo lugar para los reconocimientos. Y el primero fue para un hombre que hoy no le toca estar dentro del club, pero como él mismo dijo, siempre está. Facundo Moyano no dudó en aceptar la invitación de la actual CD y viajó para estar presente, como alguna vez le tocó como vocal, otra como presidente, en las últimas como vice segundo y ahora como hincha y socio. "Wenchy" le hizo entrega de una plaqueta y la camiseta que el equipo usó ante Boca por Copa Argentina y el Diputado Nacional agradeció a todos y recibió una ovación.

Pero la ovación de la tarde, sin dudas, quedó sobre los hombros de un emocionado "Negro San Martín". Roberto Cáceres desafía sus problemas de salud y no podía faltar, llegó acompañado como siempre por Facundo De Llano y se llevó un estruendoso aplauso de la familia de Alvarado que le hizo caer algunas lágrimas. La entrega de la mención recayó en las manos de Alfredo "Chinchu" Rodríguez.

También fueron destacados tres personas que hacen mucho por el club, que llevan los colores bien arriba. El "Turco" Roura, fundador y coordinador del Gimnasio Alvarado, que cumple un rol importantísimo desde lo deportivo y lo social, Roberto y Gabriel Villalobo, los entrenadores de boxeo que cada fin de semana suben chicos surgidos del club a competir en rings de la ciudad y la zona, y que les han permitido dar el salto desde al profesionalismo. Y el último fue para Fabiana Blanco, la que menos "publicidad" tiene, la que es menos conocida, pero es la directora del Jardín de Infantes, está en la institución hace 25 años y cumple un papel preponderante en el club.

Mientras la gente comía el postre, se mostró un video histórico que emocionó a propios y extraños. Una "joya" de Gustavo Zibecchi, con imágenes inéditas, un recorrido por la historia y por el presente, con recuerdos en blanco y negro, el histórico ascenso en La Plata en 2008, la inauguración de la Villa Deportiva y las instalaciones tanto del predio como de la sede social, con las canchas de césped sintético, el Gimnasio "Facundo Moyano", el gimnasio Alvarado, el natatorio y las canchas de tenis.

Antes del momento más esperado de la noche, que era la presentación del plantel, se siguió pagando una deuda con la historia y se le entregó los carnets de socio vitalicios a personas de toda la vida del club que merecían dicho reconocimiento. Y así fueron pasando y llevándose el carnets que los une a perpetuidad con el club, Lorenzo Martín, Claudio "Popa" Baqué, Jorge "Choclo" Salgado, el exentrenador Daniel Salgado, Luis Ramadori, Ángela Montecchia y Sergio Abius.

Después sí, tomó la palabra el actual presidente Wenceslao Méndez, en una fiesta que lo tuvo en varias oportunidades como hincha y hoy lo encuentra en el sillón presidencial. "Wenchy" hizo un repaso por los sueños y objetivos, la ilusión de continuar con el crecimiento en lo social y deportivo, con las actividades y, por supuesto, el gran anhelo futbolístico. Agradeció a los jugadores que eligieron volver a confiar y continúan en Alvarado, a los que aceptaron sumarse al proyecto y están viviendo su primera experiencia en el club, y a aquellos, como Fernando Ponce, que ya conocían la institución y deciden volver. Lo mismo con el cuerpo técnico que encabeza Mauricio Giganti, que se hizo presente casi en su totalidad.

El cierre de la fiesta quedó para los jugadores y el cuerpo técnico. Uno por uno fueron subiendo al escenario y recibiendo la ovación y reconocimiento de los hinchas. Los que ya conocen muy bien lo que es Alvarado y los que tienen su primer contacto cercano y se asombran con el cariño y la pasión con la que se vive. La frutilla del postre la dio Giannotti, con un emotivo relato sobre Ezequiel Ceballos, que colgó los botines para acompañar a Giganti en el banco de suplentes y que fue homenajeado en el club que disfrutó de sus mejores momentos con la "10" en la espalda. Jose Mulinetti (delegado, 35 años en Alvarado), fue el encargado de entregar la plaqueta a un "Trapito" visiblemente emocionado.

Se cantó el feliz cumpleaños, se hicieron los sorteos pertinentes y se cortó la torta. La gente se quedó hasta el final y se fue feliz, contenta, ilusionada. Porque sabe que lo que viene no es fácil, pero como ellos mismos lo cantaron "los jugadores le van a demostrar, que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro como lo llevo yo".