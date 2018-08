Se realiza el 12° Encuentro Internacional

La edición número 12 del Evento Internacional de Básquetbol Open Sports se desarrollará en Mar del Plata entre el sábado 18 y el lunes 20. Será una fiesta inolvidable, en la que a lo largo de la historia han participado más de 13.000 jugadoras y jugadores de toda Latinoamérica.

En esta ocasión habrá encuentros amistosos, no competitivos, para las categorías Cebollitas, Premini y Mini y además Torneos para Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en rama masculina y femenina y Sub 21 y Primera División femenina. También habrá equipos en Escolar Menores e Infantiles (no federados).

El domingo a las 18 se desarrollará la Fiesta del Mini Básquet con la presencia de Rosco y Lola, las mascotas oficiales de la Asociación de Jugadores de Básquet, y el lunes por la mañana habrá competencias de habilidades y lanzamientos entre clubes, en donde habrá en juego importantes premios.

El escenario principal será estadio Polideportivo Municipal “Islas Malvinas”, pero además habrá actividad en Unión, Once Unidos, Quilmes, IAE Club, Sporting y Kimberley. Allí jugarán alrededor de mil quinientos participantes, entre 6 y 30 años. Desde la mañana hasta la noche se jugarán partidos ininterrumpidamente, formando una verdadera fiesta del básquetbol.

Los equipos que participarán de la 12º edición serán: Campaña de Carcarañá, Don Bosco de San Nicolás, Altense de Punta Alta, Sportivo Escobar, Centenario de Neuquén, Mayo de La Plata, Quilmes, Unión, Kimberley, Gregorio Álvarez de Neuquén y 3 de febrero de San Martín.

Además habrá equipos de Italiano de Buenos Aires, Sacachispas de Villa Constitución (Santa Fe), Villa Ideal de Avellaneda, Gimnasia de Pergamino, Germinal de Rawson, St. Andrew's Scots School, Independiente de Dorrego, CADS, Teléfonos, Municipalidad de Castelli, IAE Club, Sporting y SMATA.

También confirmaron su presencia San Martin de Junín, Español de Villa Gesell, Deportivo San Andrés, Unión Vecinal de Munro, Cipolletti, Villa Congreso de Viedma, Astilleros Río Santiago de Ensenada, Alianza de Colón, Social Beccar, Banco Provincia de La Plata, Juventud Unida de Cañuelas, Independiente de Pigüé y APAND.