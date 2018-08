Video: escritor marplatense agredió verbalmente a alumnos durante una charla en un colegio

El polémico escritor marplatense Nicolás Márquez protagonizó una situación escandalosa en una escuela religiosa durante una charla debate sobre la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y legalización del aborto. Agredió verbalmente a alumnos y llegó a afirmar que "la homofobia no existe, es un invento idiomático".

Según la información publicada por el portal La Mañana de Neuquén, Márquez junto al escritor ultraconservador Agustín Laje asistieron al colegio secundario Amen para dar una charla a alumnos de cuarto y quinto año de la institución religiosa, en la que hicieron comentarios homofóbicos y discriminatorios, que fueron cuestionados y repudiados por la mayor parte de los estudiantes.

“La homofobia no existe, es un invento idiomático” y “Hay una ley que dice que un hombre disfrazado de mujer es una mujer”, se animó a afirmar el inefable escritor marplatense, lo que generó el enojo de los alumnos presentes. “Sos salida del medioevo nena”, “estudien”, “tontas”, fueron algunas de las respuestas de los escritores ante los cuestionamientos.

“No me parece sano que las autoridades del colegio permitan que venga un señor a denigrarnos, nosotros sabemos manejarnos en un ámbito de respeto, pero no me gusta que me pasen por encima, la libertad de expresión no te habilita a faltar el respeto y discriminar”, expresó una de las alumnas a LM Neuquén.

La joven contó que la escuela planteó el espacio como una charla en horario escolar en la que “supuestamente podíamos opinar pero no podías ni hablar, te tomaban el pelo, eran sarcásticos y te insultaban”. Además, reveló que los directivos estaban presentes pero no intervinieron.

"Nadie debería permitir que venga alguien a faltar el respeto o discriminar haciendo sentir a alguien trans que tiene una enfermedad mental", agregó la estudiante.