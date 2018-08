Alvarado brindó un merecido reconocimiento a "Trapito" Ceballos

No fue una tarde más para Alvarado. 90 años no se cumplen todos los días y por eso la fiesta era especial. Y porque estuvo presente Facundo Moyano, su cara más significativa, que acompañó pese a no formar parte de la actual Comisión directiva. Y porque se homenajeó a los socios vitalicios y personas que hacen mucho por el club, no sólo en lo futbolístico. Y porque hubo lugar para la presentación del plantel que irá por el soñado ascenso a la Primera B Nacional. Y porque al final, cuando parecía que ya no había lugar para más emociones, Mario Giannotti deleitó con una de sus habituales columnas "Los Trapos" e hizo caer más de una lágrima a Ezequiel Ceballos, a "Trapito", que fue distinguido luego de haber colgado los botines para dar paso al entrenador. Pasá y mirá el relato y la palabra del último 10.