La Sociedad Rural salió al cruce de Mourelle: “Lo que dice es falso y ofensivo”

Luego de que el secretario de Hacienda Hernán Mourelle anticipara que lo más lógico es que el intendente Carlos Arroyo vete la ordenanza que redujo la tasa vial que se le cobra a productores rurales, desde las sociedades rurales del sudeste de la provincia salieron al cruce del funcionario y lo acusaron de mentir y desconocer la realidad del sector.

A través de un comunicado repudiaron los dichos de Mourelle y calificaron de “exorbitante” la tasa vial que pretende cobrar el municipio. A su vez, advirtieron que los dichos del funcionario “no solo son incorrectos y colmados de falsedad sino que además demuestran un desconocimiento absoluto”.

Los representantes de 16 sociedades rurales de la provincia señalaron que sus palabras “resultan ofensivas”. “Decir que el agropecuario es un ‘sector concentrado de poder’ es desconocer cómo se compone el mismo. Es querer enfrentar a los productores entre sí y a estos con la ciudadanía, utilizando como herramienta para gobernar al viejo concepto político del ‘divide y vencerás’, y así justificar el aumento voraz de la tasa vial”, indicaron.

En la misma línea sostuvieron que el servicio que debería prestarse por esa tasa “no se presta ni se prestará”, porque el deterioro de los caminos viales responde al “desinterés de los gobiernos municipales” en solucionar el problema. “Sólo se preocupan por recaudar para mantener sus elefantiásicos estados locales que les provocan un défict casi permanente”, remarcaron.

“Señor Secretario, sus conceptos sobre la producción agropecuaria son erróneos y sus conocimientos nulos. Debemos decirle que nosotros no ‘explotamos’ el campo sino que ‘producimos’ con los riesgos que implica hacerlo a cielo abierto. Los granos, las carnes, las hortalizas, las frutas y las verduras son la base de nuestros alimentos y de nuestra economía, y cuando decimos ‘nuestra economía’ nos estamos refiriendo a la economía del país. Sepa que las nuestras no son explotaciones sino unidades productivas. El campo no es una cantera, ni un yacimiento para ser explotado, y en él producimos responsablemente cuidando la sustentabilidad del sistema, porque sabemos de la importancia que tiene para el país y para las generaciones futuras, como también usted debería saber”, añadieron.

A su vez, señalaron que los argumentos de Mourelle para justificar la suba de la tasa fueron de “poca solidez”. “Tergiversa la información y falta a la verdad cuando dice que el impuesto inmobiliario provincial es un ‘impuesto pleno y que no supone ningún tipo de contraprestación’. Usted, por el cargo que ocupa, sabe que por la Ley 13.010, y sus modificatorias, los Municipios reciben del Gobierno Provincial el 35% del Impuesto Inmobiliario Rural, y que el 12% de dicho tributo debe ser aplicado a la atención de los caminos rurales”, explicaron.