Video: pasajeros agredieron a un hombre que mostró el pene y abusó de una mujer en un colectivo

Luego de que una joven denunciara que un hombre sacó el pene de su pantalón y lo frotó sobre su hombro, un grupo de pasajeros de un colectivo de la línea 33 decidió increpar al degenerado y retenerlo hasta que llegó la policía.

Según informó La Noticia 1, el violento hecho se registró en un interno de la línea 33 que une Dock Sud con Barracas, en Buenos Aires.

"Se paró al lado mío, rozó su miembro contra mi hombro y lo tapó con una carpeta negra. No me di cuenta de lo que estaba pasando porque tenía mi vista en el celular. Él me pidió disculpas y me sonrió", relató la víctima.

Luego el degenerado corrió la carpeta y le mostró sus genitales. "Me agarró un ataque, empecé a gritar y lo empujé. Todos lo vieron y lo atraparon porque él se quería escapar", agregó la joven.

Los pasajeros actuaron rápidamente, redujeron al hombre y luego de propinarle varios golpes de puño dieron aviso a dos efectivos de la Policía que lo bajaron del micro y lo aprehendieron.