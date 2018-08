La Academia Dillet brilló en la etapa regional

En una brillante actuación, los tenistas de la Academia de Tenis Alejandro Dillet representando a General Pueyrredón, salieron campeones en todas las categorías que se disputaron en singles y clasificaron en tres categorías de dobles en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, que se jugó en el club Uncas de Tandil.

Rama femenina

En sub 14, Agustina Galván le ganó en la final a la representante de Mar Chiquita (también jugadora de la Academia en las clases que dicta en dicho partido) por 1-6, 6-4 y 10-8.

En sub 16, Celina Acuña clasificó directamente a la etapa final porque no se presentó la jugadora de Tandil.

En dobles sub 14, Iara José y Morena Zuleta pasaron a la etapa final directamente.

Rama Masculina

En sub 14, Julián Sánchez jugó un gran torneo ganando tres partidos en el día. Primero dejó en el camino al representante de Balcarce 6-2 y 6-2, al de Ayacucho 6-3 y 6-3 y en la final al de General Alvarado por un contundente 6-2 y 6-1.

En sub 16, Joaquín Molina le ganó en la final al tenista de Balcarce por 6-2 y 6-1.

En sub 18, Franco Valdez le ganó la semifinal al jugador de Balcarce por un doble 6-0 y en la final al de Ayacucho por 6-0 y 6-2.

En dobles sub 14, Manuel Pagano y Valentino Berlingeri no pudieron ante la dupla de Tandil , y en sub 16 Tomás Regina-Facundo Mazzucchelli clasificaron a la etapa final tras vencer por WO a las parejas de Tandil y Ayacucho

Por lo tanto, serán nada más y nada menos que nueve los tenistas de la Academia Dillet que jugarán la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses que se desarrollarán del 29 de septiembre al 3 de octubre.