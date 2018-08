Productores rurales acusan a Mourelle de tener "mala intención" y aseguran que no se reparan los caminos

En los últimos meses, el intendente Carlos Arroyo demostró que no tiene mayores miramientos a la hora de vetar ordenanzas con las que no está de acuerdo o considera perjudiciales para su gestión. Y en las próximas horas ese caso podría repetirse: el Concejo Deliberante aprobó una reducción de la tasa vial que les cobra el municipio a los productores rurales por el mantenimiento de los caminos.

El proyecto había sido impulsado por la concejal del radicalismo Cristina Coria y el pasado jueves se trató en la sesión plenaria. Logró sumar los votos para salir aprobado, pero el arroyismo lo rechazó, por lo que se especula con un veto del jefe comunal.

El presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores, Ricardo Velimirovich, cuestionó el posible veto del jefe comunal y lanzó críticas contra el secretario de Hacienda del municipio, Hernán Mourelle.

En una entrevista en Radio 10 Mar del Plata, Velimirovich consideró que “el secretario de Hacienda tiene mala intención. Es agresivo con sus declaraciones”. “Los caminos rurales no cuentan solamente con una tarifa del municipio. También, pagan un impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires y abonan una parte de la nación con el fondo de la soja”, remarcó.

A su vez, subrayó que “los caminos están rotos. No se arreglaron. Iremos primero al Concejo Deliberante y no descartamos luego presentarnos ante la Justicia. En dos años y pico, no se arreglaron los caminos. Tenemos fundamentos suficientes para pedir explicaciones sobre el aumento de esta tasa”.

A continuación, Velimirovich manifestó que “pagamos la tasa de caminos rurales pero no hay una contraprestación por parte del municipio. No arreglan los caminos”. “No hay máquinas, en el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado. Este problema, tampoco se solucionará en los próximos meses”, advirtió.

“Los caminos rurales están en emergencia en el distrito de General Pueyrredon. No podemos sacar la producción y además rompemos los vehículos todos los días. Le pediremos una audiencia al intendente Arroyo. El aumento de la tasa vial rural trepó al 500%. Es un aumento desproporcionado”, finalizó el representante de los productores.