Otra vez le robaron la silla de ruedas a un atleta con discapacidad

El atleta con discapacidad “Coco” Urbano nuevamente fue víctima del robo de su silla de ruedas y reclama a quien la tengo, a que la devuelva ya que además de la importancia para su vida diaria, no tiene valor de reventa.

“Me pasó anoche cuando fui a llevar a una persona para la estación Ferroautomotora. Como de costumbre, dejé la silla de ruedas en la vereda, para después pasarme, porque es mucho trabajo volver a cargar la silla y bajarla del auto porque estaba solo. Y cuando volví ya no estaba. Alguien se la había llevado”, contó preocupado “Coco”, en diálogo con 0223.

Para el hombre, la silla “no le sirve a nadie, porque no tiene respaldo, apoyapiés ni apoyabrazos” por lo que pidió la colaboración de los marplatenses. “Pido por favor que si alguien la ve en algún lado o sabe algo, que me la devuelva”, pidió.

Por el robo, el maratonista debe usar su silla de competición.

El también campeón de maratón argentino, señaló que la silla “no es común” y fue acondicionada para usarla en la práctica del básquet, parapente, paracaidismo y está confeccionada de un material especial que soporta fuertes golpes.

“La dejo en la vereda de mi casa, en Córdoba casi Roca. Siempre lo hago. Acá está todo muy iluminado, están las cámaras del Municipio. Es la segunda vez que me la roban. La otra vez me la devolvieron. Espero que pase lo mismo ahora porque la necesito”, se lamentó.