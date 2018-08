Mar Chiquita y Unión festejaron en el cierre de la Copa Héroes de Malvinas

Se conocieron los últimos campeones de la rama femenina del Torneo Apertura de la AMV, que puso en juego la Copa Héroes de Malvinas. A puro vóley, Mar Chiquita prolongó su reinado en primera división y celebró el título en Sub 17 mientras que Unión se subió a lo más alto del podio en Sub 19.

Las chicas dirigidas por Alejandro Tisera conquistaron su campeonato número 26 de manera consecutiva. En su cancha, vencieron a Unión en sets corridos con parciales de 25-22, 25-14 y 25-14. El tercer lugar fue para Once Unidos que venció a Muñecas 3-1 (25-20, 25-12, 17-25 y 25-19) al tiempo que IAE Club alzó la copa de plata (3-2 a Balcarce).

En Sub 17, el elenco “rojinegro” se consagró luego de superar a Once Unidos por 3-0 (25-18, 26-24 y 25-15). El podio lo completó Unión que se impuso a Balcarce 3-1. Por último, en Sub 19, la corona fue para el “celeste”. Fue triunfo para el equipo de la calle 9 de Julio contra Mar Chiquita por 3-1, con parciales de 25-20, 25-23, 19-25 y 25-16.