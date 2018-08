Rompió a mazazos la entrada de un hotel y se robó un espejo: tres años de prisión

Un hombre que escaló un paredón de más de dos metros de altura, rompió a mazazos el acceso a la habitación de un hotel alojamiento e intentó robar un espejo fue condenado a tres años de prisión tras la realización de un juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal 2. En virtud de ser declarado reincidente la pena impuesta a Ezequiel Andrés Pérez será de cumplimiento efectivo.

Tal como postuló en su hipótesis el fiscal Guillermo Nicora se dio por probado que el mediodía del 23 de octubre del año pasado Pérez y un acompañante que logró escapar y no fue identificado escalaron el paredón del hotel ubicado en la calle Chacahuac entre 136 y Antártida Argentina. Pocos afectos a la interpretación de los números, ingresaron a la habitación número 13 y sustrajeron diferentes elementos, incluyendo un equipo de aire acondicionado que abandonaron en un patio del establecimiento.

Para el Juez Nestor Conti la responsabilidad de Pérez estuvo probada plenamente a partir de las testimoniales escuchadas en el juicio, las fotografías y las actas de inspección ocular que realizó el personal policial que arribó al lugar tras el llamado de uno de los empleados al 911.

En línea con ese razonamiento el magistrado también tuvo en cuenta las contradicciones en las declaraciones del imputado a medida que otros testimonios daban por tierra su versión original.

“Más allá de las ya descartadas inverosímiles versiones de descargo a las que se viene aludiendo, solo me resta señalar que el aventurado e insustentable planteo de la defensora en cuanto a pedir la libre absolución porque no había podido probarse la participación del mismo en el hecho traído a juicio se choca de bruces con los dichos de sus propio asistido, quien no solo afirmo lo contrario, sino que pidió disculpas y una oportunidad durante su declaración y al tomar la palabra final del debate”, aseguró.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, no se consideraron agravantes –que no fueron propuestos por las partes- y se valoró como atenuante “la dificultad para ganarse el sustento y la difícil historia de vida” del imputado.

Tras el veredicto condenatorio por el delito de coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por escalamiento se le impuso a Ezequiel Andrés Pérez una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas del proceso. Además se lo declaró reincidente con relación a la pena que el mismo cumplió en causa tramitada ante el Juzgado de Ejecución 2.