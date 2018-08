El intendente Rodríguez Ponte confirmó que el conflicto en el puerto de Gral. Lavalle está superado

El intendente de General Lavalle, Rodríguez Ponte, confirmó que el conflicto en el puerto del distrito está superado.

Hace dos meses la municipalidad y los pescadores locales firmaron un convenio donde se limitaba la cantidad de ingreso de buques que había resuelto el Concejo Deliberante, que era de 36, bajándose a 30 navíos operativos.

Para lograr que esto prospere todos los buques debían tener su cuota al día, pero el acuerdo no se cumplió y hasta muchos todavía tienen deudas del año pasado.

A partir de ese momento se dio de baja lo acordado por el incumplimiento y por ese motivo se permite el ingreso de 4 barcos más para cubrir la banquina (estacionamiento), que es el financiamiento que tiene la comuna para arreglar, reparar y/o mantener el puerto.

“Hay 6 barcos que se encuentran en reparación y actualmente hay 21 operativos, es decir hasta 30 hay lugar. Si no se cubre con barcos operativos, hay que dejar entrar otros, que pesquen y paguen y de ese modo se ayuda a mantener el presupuesto equilibrado. Que no se cumplan con los 30, vamos para atrás. Hace 3 o 4 años había 40 barcos. Hoy operativos solo hay 21 e ingresan a Lavalle porque tienen menos gastos y más salidas, no es lo mismo ir a pescar a Berisso o Ensenada”, indicó Rodríguez Ponte.