En Lobería buscan crear un fondo de ayuda con las tasas que debe pagar Camuzzi

El intendente de Lobería Juan José Fioramonti y el Asesor Letrado del municipio Pablo Barrena anunciaron una serie de medidas impulsadas a partir de la suba de tarifas de servicios públicos de gas y electricidad.

Mediante un decreto, el Jefe Comunal instruyó a la Asesoría Letrada y a Defensa del Consumidor a plantear a los organismos competentes y a Camuzzi Gas Pampeana que brinde atención al público durante todos los días hábiles, ya que actualmente lo hace solamente martes y jueves, flexibilizar el acceso a la tarifa social, gestionar una tarifa diferencial para Pymes y comercios, y exigir que Camuzzi cumpla con la medida cautelar que le impide cortar el servicio por falta de pago, entre otros puntos.

Por otro lado, se elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el “Fondo Especial de asistencia especial para cobertura de servicios públicos esenciales a familias en situación de riesgo”. Según anticipó el Ejecutivo, surgirá de lo que la empresa Camuzzi debe abonar al Municipio por la Tasa por Servicios a la Actividad Comercial, Industrial, Profesional y de Servicios.

“Como Intendente me debo a mi vecino. Si bien estamos limitados en cuanto a las decisiones sobre la determinación del valor de las tarifas, tiene que haber un Estado presente, cuidando al vecino ante estas situaciones. Y sentimos que los entes reguladores, tanto Enargas como Oceba no estaban a la altura. Nos reunimos con el Ministro de Energía de la Nación, con el Jefe de Gabinete de la Nación, porque debíamos expresar lo que día a día palpamos de las necesidades de nuestros los vecinos: el estado de vulnerabilidad, muchas veces de angustia y de desinformación”, dijo el Intendente.

“Vamos a tomar una actitud con mucha firmeza. Este fondo solidario va a estar sustentado por lo que le estamos reclamando a la empresa Camuzzi por existir la presunción de una evasión de la Tasa Municipal. No podemos hacernos de la totalidad de los recursos que les cobran a los loberenses por su consumo. No coinciden los importes abonados con los datos que nosotros tenemos”, explicó Fioramonti. Se debe a que actualmente la empresa abona cierta cantidad de dinero al Municipio por ese concepto, existiendo la presunción de diferencias con lo facturado a los usuarios.

En cuanto a la creación del Fondo especial de ayuda, Juan José Fioramonti pidió “el acompañamiento de los Concejales del oficialismo y de la oposición, la instrucción es fortalecer a los más vulnerables que son nuestros adultos mayores y tenemos que darles el derecho, a ellos y a los niños, de estar protegidos”.

Por otro lado, se refirió a que Camuzzi Gas Pampeana atiende al público dos veces en la semana, “esa es una conducta de desconsideración al vecino de Lobería”, sostuvo, y argumentó que “hay 4200 usuarios loberenses que merecen ser atendidos y merecen explicaciones de lo que está pasando y tenemos un Estado Municipal que merece que se le explique que hacen con los fondos de la Tasa Municipal”.

El Asesor Letrado, por su parte, explicó: “pedimos al Enargas que amplíe la tarifa social con parámetros no tan estrictos como los que están teniendo, sobre todo con los modelos de automotor que a veces no tiene en cuenta el valor sino solamente el modelo; y también que para el bimestre de julio y agosto extienda el límite de consumo que había previsto para mayo y junio, porque la tarifa social tiene un techo para mayo y junio que no lo tiene para julio y agosto y eso va a hacer que las facturas de los beneficiarios de tarifa social será de mayor monto a pesar de que hayan consumido lo mismo en este bimestre”.

Por último el Intendente concluyó: “convoco a los vecinos a que se sigan movilizando, a que sigan haciendo llegar su queja, las críticas positivas ayudan a crecer y a defendernos. Esta es la posición del Gobierno Local, por eso instruimos esta Ordenanza y elevamos este Proyecto. Como afrontamos en su momento distintas situaciones de emergencia, tenemos que estar con un principio de solidaridad el Estado Municipal y los vecinos y exigirles al Estado Nacional y Provincial que estén a la altura de las circunstancias”.