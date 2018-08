Francisco Molina: "Los jugadores de Boca parecían aviones"

El vestuario de Alvarado estaba tranquilo. Claro que a nadie le gusta perder, menos por goleada. Pero la realidad es lo que sucedió en el campo de juego. Un Boca Juniors de nivel internacional y plagado de figuras, ante un humilde club del interior, en formación en una fecha incómoda para jugar oficialmente.

Tras el encuentro, 0223 dialogó con Francisco Molina, quien fue claro en su análisis: "Nosotros sabíamos que iba a ser un partido así como se manifestó. Obviamente ellos están cuatro niveles encima de nosotros. Tenemos que mejorar muchísimo, y lo bueno es que tenemos tiempo aún", sostuvo.

El volante ofensivo se lamentó: "Si hubiéramos mantenido la base del año pasado, tal vez era otro el partido o el resultado. Nosotros somos un equipo prácticamente nuevo, hace menos de un mes que arrancamos, nos estamos conociendo. Nos tenemos que enfocar ahora en el Federal A".

Uno de los pocos sobrevivientes del plantel que jugó la temporada pasada, fue sincero al hablar sobre el rival y su jerarquía: "Los jugadores de Boca parecían aviones. Realmente, hicimos lo que pudimos. Tienen una calidad increíble. Fue una experiencia hermosa al margen del resultado. El lunes volvemos a entrenar, apuntando a poder lograr el ascenso", expresó.

Molina no ahorró elogios hacia los hinchas de Alvarado que viajaron de a miles: "Es increíble lo de la gente. Perdíamos 5 a 0 y seguían alentando como si fuéramos ganando. Son una gente hermosa. Viajemos donde viajemos, siempre están", finalizó.

Nicolás Mollo: "No esperaba jugar"

El marplatense Nicolás Mollo, surgido de las entrañas del fútbol local, tuvo su oportunidad. Ingresó a los 25 minutos del complemento por Nicolás Trecco. Tras el partido, mostró sus sensaciones a 0223: "La verdad que muy contento. Cuando me enteré que iba a estar entre los 18, era un sueño, soy hincha de este club. Tuve la suerte de entrar unos minutos, y fui muy feliz. Me quedó una que no pude aprovechar, pero fue una experiencia única que guardaré para siempre".

El delantero, premio Lobo de Mar 2017, no esperaba tener su chance: "Me sorprendí. Tenía la ilusión de jugar, pero no lo esperaba", al tiempo que reconoció la simpatía que le generó enfrentar a jugadores del club que también es simpatizante: "Enfrenté a Carlitos Tevez, Cardona, Pérez, y fue un sueño tenerlos cerca en una cancha".

Mollo, que cambió su camiseta con Pablo Pérez, se ilusiona con el futuro: "Los rivales del Federal A no jugarán con esta intensidad. Confío en que seguiremos trabajando y formaremos un gran equipo".

Nicolás Mollo, al momento de ingresar ante Boca