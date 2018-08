Macri habló de los cuadernos, de Calcaterra y de Cristina: “Muchos dicen que no me conviene que termine presa”

“Contento” fue la palabra con la que el presidente Mauricio Macri dijo sentirse por el escándalo de corrupción de los cuadernos de las coimas e intentó no referirse directamente a si quiere que la expresidenta Cristina Fernández termine presa. “Que toda la verdad salga a la luz", dijo el mandatario, que además habló sobre otras causas de corrupción que salpican a su primo Angelo Calcaterra y los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires.

"Muchos dicen que no me conviene. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando le conviene, es fundacional para la Argentina", respondió Macri a Andrés Oppenheimer durante una entrevista en CNN.

"Lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno, estoy haciendo lo que le conviene al país y al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que lo que suceda no suceden las cosas", aclaró.

Sobre los cuadernos, Macri dijo que la causa que investiga la justicia "es superior a ver Netflix", en referencia al "arrepentido" Oscar Centeno, que habría escrito meticulosamente una supuesta ruta de corrupción. "La verdad que es reírse para no llorar", minimizó luego el Presidente.

Por otra parte el Presidente dijo que "claramente" apoyará los cambios de nombre que se hagan a diversos edificios y monumentos actualmente nominados Kirchner y que "está en debate" cambiar la actual denominación del CCK.

"Yo creo que eso va a suceder, ya está empezando a suceder en distintos lugares de la Argentina, así que eso es cuestión de tiempo, va a suceder", abundó Macri, quien agregó: "En todos los países esperan décadas antes de ponerle el nombre de algún ex presidente o ex dirigente a un lugar público. Acá se hizo algo que nunca en la Argentina había sucedido, una vez más, atropellando…", cuestionó.

El presidente confirmó que había hablado con su primo Angelo Calcaterra antes que éste se presentara como arrepentido en la causa de los cuadernos a raíz de los pagos realizados por la empresa IECSA, que él presidía, y que figuraban en los cuadernos de Centeno.

"Él me avisó que se iba a presentar, yo les dije siempre mejor ir con la verdad, con todo el dolor del mundo porque tengo un profundo afecto por mi primo, pero mi tarea como Presidente es justamente que nada se tape y que todo salga a la luz como corresponde", expresó Macri.

Cuando le preguntaron por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos del año pasado en la provincia de Buenos Aires, Macri defendió a la Gobernadora Vidal y pidió "no mezclar las cosas" y asegurando que ella "no va a tomar un peso que no sea de ella".