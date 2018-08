Denuncian que el Consejo Escolar habilitó una caldera que tenía pérdida de monóxido de carbono

Debido a las intensas bajas temperaturas, los directivos de la Escuela Nº 20 de San Juan y Castelli decidieron suspender las clases por la falta de calefacción. En esta situación, denuncian que el establecimiento funcionó durante varios días con una fuga de monóxido de carbono bajo el conocimiento del Consejo Escolar.

Verónica Profiti, directora de la primaria contó a 0223 que debido a problemas de calefacción por la vieja caldera, decidieron pedir tres presupuestos: dos profesionales lo presentaron en tanto que un tercero advirtió que “no se podía prender bajo ningún punto de vista”.

“El informe decía que había una pérdida de monóxido de carbono, en el lugar de la caldera no hay ventilación, la bomba estaba quemada y por eso no pasó presupuesto porque esa caldera no se debía encender. Así y todo, Infraestructura del Consejo Escolar con el informe en mano, nos manda otro calderista, cambia la bomba y enciende la caldera, con el riesgo que había”, denunció la docente.

En ese contexto, la directora recordó que "la caldera estuvo prendida hasta ahora, pero una persona denuncia que había una pérdida de gas desde otro lado, sobre el regulador y nos sacaron el medidor. Gracias a Dios no pasó nada: tenemos 500 alumnos y la caldera estuvo prendida bajo ese riesgo”.

“En el Consejo Escolar reclamamos del riesgo que implicaba si pasaba algo y ellos nos dicen que `tenemos razón´, no saben qué contestarnos, `me equivoqué en mandar a ese hombre´, nos dicen. Luego el viernes vino otro calderista que mandó el señor Hernán de Infraestructura y nos dijo que la caldera no se puede prender porque los cables están sobre el agua, el cableado suelto y sin aislamiento”, sostuvo Profiti.

Además de este riesgo para la salud de 500 alumnos, la directiva sostuvo que “la escuela tiene un salón con riesgo a que se caiga el techo y la pared está rajada. Los nenes están boyando por toda la escuela, o en la biblioteca o se juntan en un aula con otros chicos. Los baños llenos de agua, con riesgo a que un nene o nena se abra la cabeza y nadie viene a hacer nada”.

“No sé si se ocultó pero con ese informe negativo, mandaron a otro calderista a que prenda igual la caldera”, dijo la docente que sostuvo que las clases están suspendidas por la caldera y la ausencia de calefacción.

“Con las bajas temperaturas es terrible estar acá. Los docentes dejaron unos trabajos en la fotocopiadora para que los nenes hagan las tareas en sus casas. Sabemos que no es lo adecuado pero no podemos dar clases en estas condiciones”, cerró la directora.