Agroquímicos: “Protegemos al medio ambiente, al vecino y a la producción”

El uso de pesticidas en los campos de Mar del Plata y Batán siguen generando polémica: vecinos de unos 14 barrios del distrito denuncian desde hace un tiempo que algunos productores fumigan cerca de sus viviendas y aseguran que los daños en salud son numerosos. Este fin de semana vecinos de Félix U. Camet volvieron a salir a la ruta, reclamando porque se fumiga a 150 metros de sus casas, sin la intervención de las autoridades.

Ante esta problemática, 0223 consultó al secretario de Desarrollo y Producción, Massimo Macchiavello, que defendió la postura del Municipio y negó que no se trabaje en el cuidado del medio ambiente.

“Estamos trabajando para tener una producción sustentable, es lo más importante: proteger al medio ambiente, proteger al vecino y a la producción. Porque claramente sin la producción comienzan los problemas. En la zona hay muchísimo empleo y muchísimas inversiones involucradas. Y además está el problema de lo que significa no producir para el precio de muchas hortalizas a nivel nacional. Tenemos que entender que somos el segundo cordón frutihortícola de la Argentina. Tenemos una responsabilidad mayor que nuestro municipio”, sostuvo Macchiavello.

En relación a la Ordenanza que regula el uso de pesticidas a no menos de 1000 metros de una vivienda, el funcionario de Arroyo dijo: “Entendemos que la causa está judicializada y está en la Corte Suprema. Nosotros no podemos mover eso, tiene 5 años ahí. Si podemos trabajar en paliativos para poder seguir dándole la seguridad que no se está contaminando y al mismo tiempo al productor de que puede seguir produciendo”.

En tal sentido valoró el trabajo que la Comuna viene realizando con el Ministerio de Trabajo de Nación y Provincia “para poder encontrar una solución”.

“Hay que entender que nosotros tenemos de las tierras más productivas del país. Entonces también hay que proteger ese recurso porque en definitiva, es un recurso para ingreso del Municipio. Por suerte estamos trabajando muy bien con la gente del cordón frutihortícola y también estamos escuchando a las distintas iniciativas que hay desde un punto de vista ecológico. Es algo que estamos en vías de definición y resolución”, concluyó.