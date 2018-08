Buscan que empresas de software y tecnología internacionales se radiquen en Mar del Plata

En busca de posicionar a General Pueyrredon como un “Hub Tecnológico” o polo tecnológico regional se coordino una visita al consulado de Argentina en Chicago, donde el Secretario de Tecnología Sergio Andueza y el secretario de Hacienda Hernan Mourelle fueron recibidos por la cónsul General Beatriz Vivas, donde se compartieron experiencias y proyectos de la ciudad con referentes de Tecnología.

En tal sentido, desde la Comuna informaron que “los funcionarios compartieron con referentes de Tecnología el programa de generación de Talentos que se está llevando a cabo en conjunto con la Secretaria de Educación Municipal y comentaron acerca de la próxima inauguración del complejo educativo tecnológico, como así también algunos aspectos de la infraestructura de la ciudad que no se conocían”.

“Gracias a las gestiones del consulado nos reunimos en primer lugar con Carleton Nolan, Managing Deputy CIO, Enterprise Applications del Department of Innovation and Technology de la ciudad de Chicago y por otro lado con Jack King CTO, Shanna Rahming Chief Strategy Officer State of Illinois, Dr. Krishna Iyer, DoIT Chief Data Scientist del Illinois Department of Innovation & Technology, compartiendo experiencias y generando vínculos para posibilidades de compartir buenas prácticas entre ambos municipios”, explicó Andueza.

En ese contexto, el secretario de Tecnología e Innovación destacó que “con el Consulado acordamos coordinar la asistencia de firmas de software y tecnología de Mar del Plata al evento anual que se desarrolla en septiembre de cada ano en la ciudad de Chicago y que actualmente cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Inversiones de nuestro país”.

Mar del Plata Ciudad Digital

Asimismo, Andueza agregó que “también participamos de talleres de trabajo con empresas fabricantes de Tecnología y Soluciones de Infraestructura, en donde se abordaron distintas problemáticas y soluciones a implementarse. De estas reuniones también formaron parte representantes de los municipios de Vicente Lopez, San Miguel, Malvinas Argentinas y CABA”.

“Entre los temas de agenda analizamos las propuestas de expansión de Fibra Óptica y los problemas de contaminación que generan los tendidos y antenas instaladas por los carriers. En Estados Unidos la tecnología 5G está muy cerca de implementarse y eso lleva a instalación de más dispositivos en la vía pública, por lo cual también es un tema que preocupa a los municipios de ese país. Asimismo, en la visita a las oficias regionales de Axis, observamos cómo se aplica tecnología a seguridad y control ciudadano”, explicó el funcionario.

Chicago utiliza más de 30.000 cámaras de seguridad sólo en su periferia

Asimismo Andueza comentó que “en las afueras Chicago tiene instaladas más de 30 mil cámaras y otra gran cantidad conectada desde el programa "Private camera federation”. En el Centro Unificado de operaciones y emergencias solo algunos operadores administran estas cámaras gracias a la aplicación de inteligencia artificial y automatización de detección de eventos. Además, cada suburbio de las afueras del centro de la ciudad cuenta con acceso específico a las cámaras de esa zona para que los oficiales puedan conocer cada movimiento. Tanto las cámaras como otros sistemas instalados en vía pública se utilizan como fuente de información para la toma de decisiones en tiempo real o programado”.

En este sentido, Andueza destacó que “como colorario de la visita se acordó la colaboración de la oficina de innovación y tecnología de la ciudad de Chicago y un cronograma con las empresas visitadas para el diseño y valorización de un esquema piloto de infraestructura digital ciudadana. La experiencia y los resultados de la implementación del piloto nos permitirán comenzar a ejecutar un plan de inversiones destinado a nueva infraestructura digital en la ciudad que nos permitan una oferta de servicios multiple-play a los hogares de última generación y a bajo costo, disponer de amplia autopista digital para la radicación de empresas internacionales de software y tecnología; un sistema de cámaras e interconexión digital de oficinas y organismos de gobierno, centros de salud, escuelas, universidades, ONGs, museos, red de semáforos, sistema de iluminación en vía pública, oficinas con personal de servicio y control municipal que permitan el suministro inteligente de información para la toma de decisión e inmediata acción para la solución de problemas detectados, permitiendo el optimo de productividad de los servicios municipales, la consecuente disminución de costos y la cuasi plena satisfacción de las necesidades de los vecinos”.

Para finalizar el funcionario agregó: “Esta infraestructura de autopista digital a desarrollarse por iniciativa y coordinación municipal permitirá poner a Mar del Plata en la agenda internacional, convirtiendo a la ciudad como destino de radicación de las empresas de software y tecnología que a nivel global se encuentran en constante expansión, potenciando las condiciones naturales y ventajas comparativas de la ciudad y el aprovechamiento y potenciación de la oferta de profesionales en informática y tecnología que como recurso humano Mar del Plata ofrece”, concluyó.