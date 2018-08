Alvarado tuvo una prueba positiva ante Independiente

Una prueba positiva tuvo Alvarado en la tarde de la Villa Deportiva "Benedicto Gutiérrez" de Independiente, donde visitó al "rojo" y disputaron una práctica amistosa que se dividió en dos tiempos de 35' y terminó con victoria del "torito" por 3 a 0, con goles de Canuhé, Trecco y Ponce. De a poco, con el correr de los partidos, el equipo empieza a encontrar el funcionamiento que pretende Mauricio Giganti y este miércoles le agregó contundencia.

El Alvarado versión 2018/19 empieza a tomar forma. No ya en el armado del plantel, que está prácticamente cerrado, sino que se va asemejando a lo que quiere el entrenador, los futbolistas se van conociendo más en el desarrollo y la mejora se nota práctica a práctica. Y también se pudo ver en este nuevo amistoso, en el que mostró su mejor versión en lo que va de la pretemporada. Más allá del 3 a 0, que es anecdótico, sí es importante para la confianza de los jugadores poder convertir y para la parte defensiva no sólo que el arco termine en cero, sino también que Matías Degrá no haya tenido que participar demasiado.

En el juego, el "torito" marcó la diferencia frente al "rojo", en una cancha que no estaba en las mejores condiciones, pero que igual los tuvo intentando jugar por abajo, mover la pelota rápido y atacar por las bandas con Bonetto y Molina (nuevamente de los puntos más altos), para abastecer a los dos delanteros. Ahí, Nicolás Trecco se sintió cómodo ya sin estar en soledad, con libertad para moverse y dejar a Emiliano López como referencia de área, aunque también mostró ductilidad para tirarse atrás a pivotear con los mediocampistas.

En el comienzo del armado, todo pasó por la precisión de los dos volantes centrales. Matías Caro con una función de mayor contención, pero aportando claridad en el primer pase, y Cristian Canuhé siendo el generador del fútbol de Alvarado. Todo lo que sale de los pies del exAll Boys sale limpio y permite avanzar en ataque. Y a eso, le agregó confianza para probar de afuera. A los 21', fue el encargado de abrir el marcador con un gran remate desde la parte derecha, en el borde del área. Antes de eso, ya había intentado en dos ocasiones sin suerte. El manejo de las acciones favoreció a los de Giganti que antes de irse al descanso estiraron la ventaja con un centro de Ponce y un cabezazo de Trecco que selló el 2 a 0.

En la segunda mitad, el trámite se mantuvo, la posesión y las intenciones eran de Alvarado, mientras que el "rojo" buscaba complicar con el peso de sus hombres de ataque. Sin embargo, la defensa estuvo siempre bien parada, aún con las trepadas permanentes de Urquiza y Ponce por los costados. Los cambios en el local empezaron a desvirtuar el juego y Giganti mandó al campo de juego a tres chicos de la local para que jueguen y agarren el ritmo del Federal. Nicolás Mollo y Paulo Tello fueron parte del juego, lo mismo que Pablo Morata, que reemplazó a Degrá y respondió con solvencia tanto en el juego aéreo como con los pies. Cuando restaban 5' para el final del partido, Fernando Ponce terminó de cerrar el marcador con un golazo. Molina desbordó por derecha y sacó el centro atrás, la defensa despejó y el lateral izquierdo cargó la zurda y sacó un remate notable, que se fue elevando y alejando de las posibilidades del arquero hasta "colgarse" en el ángulo.

Alvarado siguió sumando minutos y mañana lo hará el resto del plantel que el hoy entrenó por la mañana. Ante Argentinos del Sud, será la chance de ver cómo responde el otro grupo, para equilibrar las cargas. Mientras, de reojo, todos estarán atentos a lo que suceda en el Consejo Federal, porque el jueves a las 15 se realizará el sorteo del fixture para el próximo Torneo Federal A y se conocerá el camino que tendrá que recorrer el "torito" en busca de un sueño, difícil, trabajajoso, pero no imposible: el ascenso.