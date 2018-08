Con la presencia de la UTA en el Concejo, arrancó la sesión para definir el aumento del boleto

En un clima de expectativa y tensión, minutos antes de las 14, el Concejo Deliberante comenzó la sesión en la que está previsto que se defina el aumento del boleto de colectivo. Los primeros en tomar la palabra fueron los trabajadores del Inidep, quienes ocuparon la Banca 25 para expresar su preocupación ante el inminente desembarco de Fernando Georgiadis en la dirección del organismo, lo que traería aparejado un recorte de personal.

Sin embargo, toda la atención está centrada en el debate que se dará en torno a la suba del precio del pasaje de colectivo ya que, más temprano y ante la incertidumbre de si el oficialismo contará con los votos para aprobar el aumento escalonado o no, los empresarios del transporte enviaron a la UTA los telegramas con 110 suspensiones. “Si no sale el aumento automáticamente paramos el transporte, no nos queda otra”, anticipó esta mañana a 0223 Sergio Medina, secretario general del gremio.

Cabe señalar que tras varios meses de discusión, en las últimas semanas se decidió avanzar con una suba escalonada en tres etapas para llevarlo a $13,55 a partir de octubre. Sin embargo, el oficialismo aún no sabe si cuenta con los votos necesarios para aprobar el expediente.

En ese contexto, decenas de choferes de colectivos se encuentran apostados en las puertas del palacio municipal y advierten que irán al paro en caso de que no avance el expediente que autoriza el incremento de la tarifa.