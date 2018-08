Violento robo a un comercio: apuntaron a una beba, tomaron de rehén a un cliente y se llevaron la recaudación

Claudina tiene un local de artículos de limpieza y esta semana sufrió el quinto robo en dos años. Si bien hace 10 meses en uno de los atracos la golpearon y le provocaron dos profundos cortes, el último robo la hizo pensar en bajar las persianas: el martes le encañonaron a su nieta de dos meses, robaron a sus clientes y huyeron con la escasa recaudación.

“Los comerciantes nos sentimos desamparados porque cuando es un comercio, es el otro. Hace como 5 meses que no camina la Policía Local. Parece que cada vez que uno hace una denuncia, vuelve la Policía. Aunque sean pocos, su presencia ahuyenta a los ladrones”, dijo Claudina, que no dudó en calificar a la cuadra como “zona liberada”, por los constantes hechos de inseguridad que padecen los distintos comercios del lugar.

"Los delincuentes estaban desesperados, querían dinero o celulares"

El último robo sufrido este martes a la noche, la hizo pensar en cerrar definitivamente, no sólo por la inseguridad y la escasa recaudación sino por el riesgo que sufrió su pequeña nieta de tan sólo 2 meses de vida.

“Anteanoche cuando me traen a la beba y la bajan del remis, entraron dos delincuentes armados. A la palabra de `esto es un asalto´, me apuntaron a la nena. La venta está muy tranquila y de casualidad tenía unos pesos para pagar una boleta de unos productos que vendo. Sino, no sé cuál habría sido la conducta de esta gente, porque estaban desesperados. Pedían dinero o querían celulares: a una clienta que estaba comprando le llevaron la billetera y a un abuelo lo tomaron de rehén. El susto mío es que hay días que se hace de caja 200 o 250 pesos de caja. ¿Qué hago yo ese día, de que me disfrazo?”, se preguntó.

En ese punto, recordó que en noviembre durante un robo, la golpearon y le hicieron dos cortes de 5 puntos de sutura cada uno.

“En esa oportunidad fui a la Comisaría y a Tribunales pero la persona sigue libre, porque los vecinos los han visto. Ahora ni hice la denuncia. Estos dos delincuentes son nuevos en el barrio. Acá a la vuelta hay un lugar que para gente de esa calaña y por ahí ellos mismos no te vienen a robar pero mandan a sus secuaces. Yo ahora tengo que trabajar con pasador. Tuve que hacer que otros familiares me cuiden a la beba. Si esa noche hubieran querido matarmela, al otro día la que tengo que cerrar el negocio soy yo y luego todo sigue igual. El dueño del local me pide 9 mil pesos para dar de baja el contrato y no los tengo. Si hoy entran a robarme, solo tengo el cambio en monedas”, concluyó la mujer.