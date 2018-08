Renunció el director de Infraestructura Escolar de la Provincia

La crisis en el sector de Educación de la Provincia que se acentuó tras la muerte de la vicedirectora y el portero de una escuela de Moreno tras una explosión provocada por una pérdida de gas, llegó este viernes al departamento de Infraestructura Escolar, cuando en horas del mediodía se conoció la renuncia de su titular, Mateo Nicholson.

En audios que se dieron a conocer luego de la tragedia en la localidad porteña, Nicholson, quien hace dos meses que se encuentra con licencia, reconoció "inventar presupuestos".

En el mismo archivo, se lo pudo escuchar al ahora ex titular, confesar: "Inflo los costos de un plan de obras".

"Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Sé que no lo tenemos listo pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. Ponele el monto que vos calculás, obviamente que no dé números redondos", fueron las palabras que Nicholson le dedica a su secretaria en el audio. "Vos me habías dado que el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba", completó la idea.

La renuncia del funcionario de María Eugenia Vidal se notificó este viernes en una resolución que lleva la firma del Director General de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny.