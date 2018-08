Se pone en marcha el Clausura

Con más de quince partidos programados, comenzará este fin de semana el Torneo Clausura de la Asociación Marplatense de Voleibol que pondrá en juego la Copa San Cristóbal Seguros. Las categorías inferiores y la primera división de la rama femenina marcarán el inicio del certamen en cuatro canchas de Mar del Plata y una de Balcarce.

La primera división tendrá acción el viernes con el cruce entre Balcarce Vóley y Atlético Villa Gesell, en cancha del primero. El sábado por la tarde se medirán Mar Chiquita, vigente campeón, y Atlético, e IAE Club con Cedetalvo.

Los encuentros de las divisiones formativas se disputarán el sábado. Mar Chiquita y Atlético se medirán en Sub 15 y Sub 17; los representativos A y B de Once Unidos se enfrentarán en Sub 13, Sub 15 y Sub 17; e IAE Club recibirá a Cedetalvo en mini, Sub 12, Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

En tanto, en Balcarce proseguirá la actividad. El club local debutará con sus dos elencos enfrentándose en la categoría Sub 17, al tiempo que recibirá a Huracán de Necochea en Sub 15 y Sub 17.

En esta oportunidad, San Cristóbal Seguros acompañará la competencia del torneo clausura de la AMV en la ciudad y la zona, por lo que se pone en disputa la mencionada copa que consagrará ganadores en cada una de las categorías.