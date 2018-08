Sporting lidera en soledad el Regional Pampeano "A"

Se disputó este sábado la segunda fecha del Torneo Regional Pampeano A, en donde Sporting volvió a ganar y asoma como el único puntero del certamen. San Ignacio sumó su primera victoria y Mar del Plata Club se trajo cuatro puntos importantes de Bahía Blanca.

En la Sierra de Los Padres el que llegó a su segunda victoria seguida y quedó como único invicto del certamen es Sporting, que derrotó con bonus a Comercial por 41 a 17. El conjunto de Eduardo Echeto anoto dos try penal por el empuje de su scrum, hubo dos tries de Juan Evangelista, uno de Federico Spinelli y el restante de Iván Ballesteros. En el "Celeste" hubo tries de Diego Jiménez y Rodrigo Oliver, dos conversiones y un penal de Bautista Farisé.

En el Barrio Libertad el que llegó al bonus fue San Ignacio, que le ganó por 22 a 3 a Universitario. El "Verde" anotó tres tries con Francisco Paklayan, Cristian Caponero y Juan Caveda, en tanto que Emanuel Contino sumó dos conversiones y un penal. En Uni hubo tres puntos de un penal de Ignacio Osorno.

En Bahía Blanca, siempre un reducto difícil "La Carrindanga", el que triunfó fue Mar del Plata Club, que le ganó 27 a 17 a Sociedad Sportiva.

Los de Rafael Urrutia anotaron tres tries, dos fueron obra del medio scrum Rodrigo Iza, el restante de Juan Ignacio Montone, además de tres conversiones y dos penales de Leonardo Sestelo. En Sportiva, tries de Francisco Figueras, Rocco Bellingeri y Felipe Arza, dos conversiones y un penal de Manuel Santos.

Torneo Regional Pampeano Campeonato A:

Universitario MdP 3 - San Ignacio 22

Sportiva BB 17 - Mar del Plata Club 27

Comercial 17 - Sporting 41

Torneo Regional Pampeano Campeonato B:

Uncas 14 - Los Cardos 12

Biguá 57 - Universitario BB 17

Argentino BB 36 - Los 50 17

Torneo Regional Pampeano Reclasificatorio B:

Los Miuras 20 - El Nacional BB 10

Torneo Regional Pampeano Campeonato A M-19:

Universitario 31 - San Ignacio 27

Sportiva BB 32 - Mar del Plata Club 12

Comercial 26 - Sporting 41

Torneo Regional Pampeano Campeonato B M-19:

Uncas 17 - Los Cardos 36

Biguá 28 - Universitario BB 22

Argentino BB 83 - Los 50 5

Torneo Regional Pampeano M17:

Coronel Pringles 31 - Universitario MdP 69

Sporting 49 - Santa Rosa 20

Mar del Plata Club 52 - Sportiva 21

Pueyrredón 33 - El Nacional 0

Torneo Regional Pampeano M16:

Tres Arroyos R.C 12 - Universitario MdP 53

Sporting 58 - Santa Rosa 5

Mar del Plata Club 45 - Sociedad Sportiva 5

Camarones 78 - El Nacional BB 10

Copa Imágenes MDQ Oro:

Biguá 10- 60 Mar del Plata Club (Intermedia)

Biguá 12 - 68 Mar del Plata Club (Primera)

Universitario 12 - San Ignacio 12 (Intermedia)

Universitario 0 - 29 San Ignacio (Primera)

Comercial 22 - 35 Sporting (Intermedia)

Comercial 20 - Sporting 37 (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata:

Miramar 31 - Necochea 5

Pueyrredón 60 - Pampas 10

Uncas 43 - Gnomos 28

Campo de Pato 65 - Camarones 8

Copa de Oro M-15:

Mar del Plata Club 22 - Universitario 22