Villegas: "Para Vidal la educación es prioridad"

Mientras en Mar del Plata el Consejo Escolar se encuentra tomado por los problemas edilicios en las escuelas y los docentes bonaerense se encuentra en medio de un plan de lucha por la falta de acuerdo salarial, el ministro de Trabajo Marcelo Villegas defendió la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal en materia educativa y calificó como "desproporcionado y descomunal" el paro anunciado por los docentes de 72 horas.

Villegas aseguró que el gobierno bonaerense no se comprometerá a pagar una cifra que luego no podrá asumir. "Por eso les hemos pedido a todos la posibilidad de acuerdos más cortos hasta ir cerrando hasta fin de año", dijo el ministro, quien lanzó en Mar del Plata actividades de formación profesional.

En ese marco, explicó que el 31 de agosto próximo los docentes bonaerenses consolidarán una suba del 19% en los salarios básicos y 1,7% en material didáctico. "Es decir, un 20,7% de aumento a agosto".

"En el 2015, Scioli firmó una paritaria del 44% a los docentes y cuando nosotros llegamos el 10 de diciembre al gobierno teníamos 180 millones de pesos para pagar sueldos. No vamos a cometer ningún tipo de irresponsabilidad y no vamos a perder la sensibilidad que tenemos que tener para estar cerca de nuestra gente. Por eso, cuando no cerramos la paritaria como en el caso docente, damos un anticipo que consolida la propuesta aunque sea rechazado", recordó Villegas.

En ese contexto, el funcionario provincial calificó de "desproporcionado y descomunal" que en agosto, "después de 18 reuniones, 9 propuestas y consolidando un 20,7% por 8 meses, el Frente haya decidido hacer una medida de fuerza de 3 días".

A su vez, el ministro destacó que el gobierno bonaerense invirtió a través de fondos directos, el fondo compensador y el fondo educativo más de 21 mil millones de pesos en 6000 escuelas de la provincia.

"Hay un trabajo muy serio en la educación. Una decisión de la gobernadora de poner a la educación como prioridad en la agenda", concluyó.