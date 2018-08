Padres del Illia apoyan el reclamo docente y aclaran que los chicos “no perderán contenidos”

Madres y padres del colegio “Arturo Illia”, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, expresaron a través de un comunicado todo su apoyo al reclamo docente, que ya lleva su cuarta semana de conflicto.

“Porque comprendemos que la educación de nuestras hijas e hijos está inscripta en la universidad pública y que lo público es terreno de todos.

Porque apoyamos la demanda de un presupuesto que permita el funcionamiento con inclusión, calidad y salario docente digno de las 57 universidades nacionales hoy en paro.

Porque entendemos que enseñar no es transmitir contenidos sino involucrar a los estudiantes en procesos que los preparen para una ciudadanía plena,

Porque creemos que el paro es una oportunidad de aprendizaje colectivo y de fortalecimiento de la comunidad.

Por todo esto, quienes formamos parte de la comunidad del Illia como padres y madres nos ponemos de pie para decir que la universidad pública y todas sus instalaciones secundarias se defienden. Y que nos solidarizamos con los docentes y trabajadores del Colegio y la UNMdP, con su esfuerzo y compromiso por la educación y el futuro de nuestras hijas e hijos, confiando en que un docente luchando también está enseñando”, expresó el escrito.

Asimismo, señalaron que el reclamo en defensa de la educación pública, “abarca no solo el salario de los docentes, sino condiciones dignas para los estudiantes de nuestra ciudad que tienen a nivel provincial más de 25 escuelas sin clases o con horario reducido por falta de gas y el concejo escolar tomado por estudiantes terciarios y secundarios”.

“Los chicos no perderán contenidos de aprendizaje”

Marcela, una de las madres que apoya el reclamo docente, explicó a 0223 que a pesar de comenzar la cuarta semana sin actividad, los alumnos del colegio nacional “no perderán contenidos de aprendizaje” y que por otra parte con el reclamo realizado por trabajadores de la educación “también se aprende”.

“Apoyamos de manera total la decisión de los docentes y estamos convencidos que los estudiantes tienen todo el derecho a aprender y el derecho a la educación pública. El Gobierno esta desfinanciando a un montón de instituciones como el Illia porque no está mandando el dinero que estaba presupuestado. Si no tuviéramos el Club de Padres, sufriríamos el mismo abandono que la educación pública”, admitió.

En ese punto, explicó que el Club de Padres “funciona como las cooperadoras de las escuelas” y que todos los años por asamblea se decide una cuota. “Lo recaudado se utiliza para solucionar los diferentes gastos de infraestructura. No es algo que ocurra en el resto de la Universidad”, razonó la mujer.

Por último, reflexionó que el apoyo de los padres a la huelga docente “no es total”, ya que el colegio “es un reflejo de la sociedad”.

“Hay gente que está de acuerdo y alcanza a comprender y gente que no. Algunos padres están preocupados por la continuidad pedagógica. Sin embargo los docentes nos dejaron tranquilos que los chicos no están perdiendo contenidos. Los aprendizajes que no están haciendo ahora, los van a adquirir en otro momento. Y tampoco los van a presionar a los alumnos con muchas pruebas”, concluyó.