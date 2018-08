Tomás Monacchi: "Tenemos la chance de demostrar que estamos a la altura"

No habrá pasos intermedios esta vez. No tendrán que esperar tanto y tampoco entrarán con los partidos definidos para sumar minutos. Tendrán que ser protagonistas. Los jóvenes valores de Peñarol serán los suplentes del equipo de Leonardo Gutiérrez y Tomás Monacchi sabe que no es común que esto suceda en un equipo de esta trascendencia y que tienen que saber aprovecharla.

A diferencia de las últimas tres temporadas (2015-2016 con Sergio Hernández como DT, 2016-2017 con Marcelo Richotti y 2017-2018 con Leo Gutiérrez), Peñarol no contrató suplentes para todos los puestos y apostará por empezar a ver los frutos del proceso de reclutamiento que lleva a cabo desde fines de 2015.

El escolta de relevo será Tomás Monacchi, quien sobre la pretemporada comentó que "viene siendo dura, más allá de que los trabajos de técnica individual defensiva con Osvaldo (Echevarría) los hago desde hace mucho tiempo con todos los juveniles, entonces estoy acostumbrado. Creo que es bueno hacerlos todos juntos para ir conociéndonos con los nuevos compañeros", destacó el marplatense nacido el 10 de noviembre de 1997.

Tanto Monacchi como Juan Ignacio Marcos, Joaquín Valinotti, Lucas Gorosterrazú, Juan Martín Fernández y Nicolás Franco, tendrán un rol mucho más importante en el equipo. De a poco, dejarán de ser los pibes para pasar a ser jugadores de Liga Nacional con la exigencia de respuestas que eso conlleva.

- Esta temporada se le va a pedir más a los Juveniles.

- Sí. Lo que estuvimos hablando con Leo (Gutiérrez) es que este año iba a necesitar más de nosotros y nosotros vamos a tener más responsabilidades.

- Que Peñarol no haya contratado jugadores de relevo en todos los puestos es una muestra.

- En el club piensan que podemos jugar la Liga y confía en nosotros. Tenemos una linda oportunidad de demostrar que estamos a la altura.

- ¿Para qué te sirvió la temporada pasada?

- Para conocer la Liga y saber lo que tenía que mejorar. Tuve pocos minutos pero me sirvieron para saber que tengo que ser más intenso en defensa y marcar la diferencia desde ahí. En ataque, seguramente, las cosas van a ir saliendo con el correr de los partidos.

- ¿Tienen ventaja los suplentes de Peñarol ya que hace tres años que juegan juntos?

- Puede ser. Los reclutados llegaron en 2016, ya hace mucho que están acá y compartimos entrenamientos y partidos. Eso nos puede ayudar. Ojalá podamos demostrarlo. Es probable que en momentos del partido juguemos juntos y eso nos va a ayudar porque ya nos conocemos. Lo que quiere Leo es que cuando estemos juntos corramos la cancha, como lo hicimos en la Liga de Desarrollo.