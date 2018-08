Emder y Emtur presentaron el balance de gestión del primer semestre del 2018

El intendente Carlos Arroyo encabezó la última presentación de balances de gestión del primer semestre de este año. En esta ocasión, fue el turno del Ente de turismo (Emtur) y del Ente de Deporte y recreación (Emder), a cargo de sus respectivos presidentes: Gabriela Magnoler y Carlos López Silva.



“Hoy concluimos con esta serie de reuniones y presentaciones de las tareas que realiza cada una de las Secretarías de General Pueyrredon”, comenzó su discurso del intendente.

“Explicamos las tareas de los grupos de trabajo importantísimos para el desarrollo de la comunidad. Por un lado, lo que implica el deporte para la educación y salud de nuestra población; sin deporte, entretenimiento ni naturaleza el ser humano está condenado. Esto significa que el Emder cumple una función social de primerísima magnitud que trasciende todo lo político y que nos lleva a planteos más profundos que, desde la época de los griegos, se entienden perfectamente”, agregó Arroyo.

Por otra parte, el jefe comunal destacó la conectividad aérea lograda a través de la gestión del Ente de Turismo: “El Emtur ha tenido una actividad intensísima en esta gestión, ha trabajo en temas complicados. Uno de los logros que va a pasar a la historia de Mar del Plata y se debe al trabajo de la gente del Emtur. Hoy mismo comenzamos a recibir aviones que van a conectarnos con Chile. Sé que dentro de los planes del Emtur está continuar trabajando para ampliar la conectividad hacia otros países y eso nos va a llevar al mundo. Cuando empecé en la gestión me tocó ir al Aeropuerto y realmente me desesperé porque llegué y no había nada, ni un taxi. Sentí que estábamos en el fondo de un pozo. Afortunadamente en las últimas oportunidades fui al Aeropuerto, me encontré con gente por todos lados. Ahora se van a iniciar obras de ampliación”, explicó Arroyo.



“También se ha trabajado –y se sigue haciendo- en el ordenamiento de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF). Esto no es fácil, hay una inercia que viene funcionando sola desde hace 40 ó 50 años, con intereses creados, complejidades y cuestiones lamentables, desde el punto de vista administrativo; esto se está resolviendo. Hay un gran esfuerzo y muchísimo trabajo. Sabemos con absoluta seguridad que tendemos a UTF más democráticas y que tengan playas para todo el mundo”, concluyó el intendente.