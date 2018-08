“El colapso de este modelo económico era previsible y ya es irreversible” 

En un jueves negro para la economía argentina, el dólar cerró a $39,77 para la venta promedio y registró así un incremento de $5,37 respecto al miércoles. El Banco Central logró moderar el incremento sobre el cierre con una subasta en la cual ofreció US$ 500 millones y adjudicó US$ 330 millones. En Mar del Plata, la creciente demanda e incertidumbre por la crisis financiera se pudo visualizar en las pizarras de las casas de cambio, en donde la divisa vendía a $41 pesos.

Para el licenciado en Economía, docente, investigador y miembro del grupo de Estudios del Trabajo la Facultad de Ciencias Económicas de la Unmdp, Marcos Gallo, "todo lo que está pasando desde abril, cuando se desató la corrida que hoy se está intensificando, era algo completamente previsible a partir de la observación de las políticas económicas que viene aplicando este gobierno".

"Desde el momento en el que, a las pocas semanas de asumir, este gobierno desreguló completamente el mercado cambiario, permitiendo que salieran dólares sin límite y que entraran capitales especulativos sin ningún tipo de restricción, ya se crearon las condiciones para que en algún momento ese esquema estallara en una corrida cambiaria de magnitud, que es lo que está sucediendo hoy", analizó en diálogo con 0223.

Según el especialista, hoy el país atraviesa "el colapso de un modelo económico basado en el endeudamiento externo para financiar fuga de capitales" y recordó que ya ocurrió en la época de "la ‘tablita’ cambiaria de Martínez de Hoz y en los '90 con la convertibilidad, que terminó estallando en 2001". "La diferencia de lo que sucede en este momento con respecto a aquellas dos experiencias históricas es que acá los hechos se están desarrollando con una velocidad vertiginosa", advirtió.

-¿Por qué el gobierno decidió tomar este camino que en dos oportunidades ya dio malos resultados? ¿Qué lo llevó a pensar que esta vez sí podía dar resultados positivos?

-Realmente, no lo sabemos. Sí observamos una fuga de capitales que se empezó a intensificar ya desde los primeros meses y un endeudamiento externo cuya única finalidad era financiar salida de dólares por todos los conceptos posibles: déficit de balanza comercial, pago de intereses de la deuda, remisión de ganancias de empresas al exterior. En esas condiciones no hay un modelo que se sustente. Si el país no genera dólares genuinos y la única forma de generarlos es por superávit comercial, el esquema está destinado a colapsar. Esto es algo que muchos economistas advirtieron hace muchos meses pero el gobierno los desoyó y siguió por este rumbo que nos lleva a este colapso que estamos viviendo hoy y que ya es irreversible.

-¿Por qué ya es irreversible?

-El dólar y este esquema macroeconómico ya es incontenible. Se impone ahora aplicar otras restricciones a la compra de divisas. Dicho en términos sencillos: hay que poner un cepo cambiario porque no hay en este momento forma de contener la fuga de divisas. No hay política que pueda aplicar el Banco Central en esta situación que pueda contener el precio del dólar. Y, pensando en un esquema macroeconómico más general, hay que desvincular los precios fundamentales de la cotización del dólar. Esto implica revertir el proceso de aumento de las tarifas de servicios públicos, congelar el precio de los combustibles, volver a poner retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y volver a incentivar el consumo. Si no se explican estas medidas, el aumento del dólar va a repercutir sobre los precios de manera muy directa y en un contexto donde los aumentos salariales están por debajo del 20%, el impacto de eso sobre un salario real va a ser muy fuerte. Eso implicará una caída del consumo más profunda aún de la que estamos experimentando y un aumento del desempleo mucho más grave del que estamos viviendo hoy.