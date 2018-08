The End: “Creemos mucho en este show”

The End, una de las bandas tributo a Pink Floyd más reconocidas a nivel mundial se prepara para brindar un nuevo show en la ciudad. En esta ocasión presentarán The Wall, mitico disco de la banda británica.

La presentación será el próximo 11 de agosto, a las 21.30 en el Teatro Radio City, antes de desembarcar en Mar del Plata, el cantante Gorgui Moffat habló con 0223 sobre los detalles del esperado concierto.

- ¿Qué podremos ver los marplatenses en esta nueva presentación?

-La idea es ofrecer un show distinto a lo que es un concierto de rock habitual. Adaptamos la idea original de Pink Floyd en la que la pared como algo corpóreo pasa a ser parte del show.

Podrán ver y sentir un clima “muy The Wall”, toda esa energía y sensación que hay en la película. Eso es lo que intentamos reflejar con este show.

- ¿Tuvieron algún desafío para recrear "The Wall"?

- Uno de los desafíos es la continuidad que tiene The Wall. Noy hay espacios libres como en cualquier concierto de rock. Lo que hay entre tema y tema es parte de la obra. Así q es como empezar un show y no bajar la adrenalina hasta el último tema.

- ¿Cuál es el criterio que utilizan para elegir los temas en cada show?

- En este caso con The Wall respetamos el disco, pero agregamos algún tema más que tiene que ver con la película o hacemos versiones que ellos interpretaban en vivo y no están así en el disco.

En los otros shows tratamos de mezclar el repertorio con temas viejos y los más nuevos, pero el eje principal está en la época más significativa, o sea la que abarca "The dark side of the moon" a "The Wall". Nuestro criterio es lograr una mezcla ideal entre lo que espera el público con lo que nos moviliza más a nosotros para interpretar.

- En lo personal, ¿Qué etapa de Pink Floyd elegís?

-Me gusta mucho la época en la que coincidieron Waters y Gilmour. Si bien no fue la mejor en cuanto a clima interno de la banda creo que ambos talentos se complementaron muy bien en la parte artística. Curiosamente uno de los discos que más me gusta, The Final Cut, prácticamente lo hicieron como una banda casi disuelta.

- ¿Cómo fue compartir escenario con Durga Mc Broom?

- Fue genial, tanto con ella como con otros integrantes de Pink Floyd como Jon Carin, Guy Pratt y Lorelei Mc Broom (hermana de Durga). En la previa estábamos un poco asustados, pero ya en el primer ensayo todo empezó a ser genial al punto de mantener con todos una relación de contacto habitual y a la espera de repetir esas experiencias.

- ¿Qué proyectos tienen para lo que queda de 2018?

- Seguiremos con The Wall, vamos a tocar en Córdoba, Rosario y Tucumán en octubre. Y estamos en conversaciones con otras plazas de nuestro país y algunos países de Latinoamérica. Creemos mucho en este show y lo armamos de manera de tenerlo listo y ágil para salir de gira.