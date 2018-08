“La crisis en Zanella no es de Mar del Plata, es nacional”

Este miércoles, el intendente Carlos Arroyo presentó –junto a integrantes del gabinete municipal- informes de gestión de las áreas municipales Educación, Seguridad, Cultura, Deporte, Tecnología e Innovación y Desarrollo Productivo y Modernización. Esta modalidad mediante la cual se informarán lo realizado en el municipio, se repetirá con las secretarías y Entes restantes.

Luego de la jornada de trabajo, el secretario de Desarrollo Productivo y Modernización del municipio, Mássimo Macchiavello, se refirió a los problemas laborales en la empresa Zanella. En declaraciones a 0223, explicó que “esa crisis no es de Mar del Plata, sino es nacional. Tiene que ver con una baja demanda que hay en todas las terminales automotrices en general. En todas las provincias, se está produciendo está situación”.

A su vez, remarcó que “lo interesante y bueno que las empresas están haciendo un esfuerzo para no despedir personal. Están suspendiendo personal para no tener otro problema que es el sobre shock, entre otras cosas”. “Las empresas están teniendo diálogo con los distintos sindicatos para poder encontrar una solución para que no se afecte la fuente laboral”, añadió Macchiavello.

Por otra parte, el secretario de Desarrollo Productivo dio detalles de las tareas que está llevando a cabo el municipio para la llegada de inversiones a esta ciudad.

“Estamos trabajando fundamentalmente en lo que es la comunicación o promoción de Mar del Plata como un destino de inversiones. En ese sentido, tenemos dos programas. Uno que tiene que ver directamente con ir y hacer presentaciones de Mar del Plata en las cámaras binacionales de comercio. Estamos armando una agenda hasta diciembre. Asistirán importantes empresas. Haremos estas presentaciones en Buenos Aires”, manifestó Macchiavello.

“También, estamos trabajando en un programa con los embajadores de otros países. Invitaremos a 20 embajadores y/o agregados comerciales para que visiten el municipio para conocer la realidad de Mar del Plata con la intención de que sus países aumenten su intercambio comercial”, finalizó.

En cuanto a los proyectos de esta secretaría, se destacan los de modernización del estado. Por un lado, la implementación de un sistema de digitalización de procesos internos de la administración pública para mejorar la eficiencia y disminuir costo; la desburocratizar los procesos de la administración pública con el fin de mejorar la competitividad e integración de emprendedores y empresas al entramado productivo; y la creación de un espacio de atención al ciudadano dentro de la Municipalidad para que todas las personas puedan recibir asesoramiento claro y simple para la gestión de trámites y solicitudes.

Otro de los ejes fue la transparencia y participación ciudadana. Dentro de estos aspectos, se encuentra un espacio virtual en la web de Gobierno Abierto para que las personas puedan proponer ideas y proyectos para la ciudad. Fomentar la rendición de cuentas a partir de una nueva ordenanza de acceso a la Información Pública creada colaborativamente, potenciar la participación ciudadana en espacios físicos y virtuales.

Por otra parte, se busca poner a disposición de la población información pública en formatos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente y así impulsar la rendición de cuentas, la generación de valor agregado y enriquecer el debate público. Además de la organización de eventos que aporten ideas y soluciones específicas para cada secretaría, con talleres en simultáneo que promuevan la creación de capacidades, fomentando la re-utilización de datos que generen valor agregado y el periodismo de datos.

El desarrollo de Recursos Humanos es otro de los lineamientos de acción. Dentro de este aspecto, está la capacitación al personal jerárquico de carrera y funcionarios del municipio en las principales nociones sobre gestión de proyectos, haciendo principal hincapié en su identificación, formulación, seguimiento y una especial atención en la búsqueda individual de sus fuentes de financiamiento.