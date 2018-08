Laganá y Weiske entrenan con la preselección U15

Federica Laganá y Camila Weiske, jugadoras de Peñarol, fueron citadas para entrenar con la Preselección Argentina U15 de básquet en el CeNARD, y así lo están haciendo desde el pasado viernes por espacio de una semana, buscando un lugar en la lista definitiva para el Sudamericano de la categoría, que se jugará del 28 de octubre al 3 de noviembre en Chile y pondrá en juego dos boletos para el FIBA Américas U16 del año que viene.

Ambas representantes del "Milrayitas" vienen de tener una buena participación en el Campeonato Argentino representando al elenco de Provincia de Buenos Aires. Para Weiske será su segunda experiencia, luego de disputar con la Selección U14 el Sudamericano de Popayán en Colombia durante 2017. Laganá, en tanto, vive su primera oportunidad.

"Me siento muy contenta de que me hayan llamado de nuevo, porque cuando volví del Sudamericano del año pasado, me puse objetivos para cumplir y poder estar este año también. Además creo que hice una buena actuación en el Argentino de Selecciones", destacó la pivote Weiske, quien en 2017 fue elegida como la mejor deportista de la institución marplatense.

Laganá, talentosa base, dijo que "esta convocatoria me llena de orgullo. Es un premio al esfuerzo, una muestra del buen trabajo que se hace en el club. Voy tratar de no desaprovechar la chance de ganarme un lugar en la lista del Sudamericano".

Las dos jugadoras están atravesando la etapa de formación, vigiladas bien de cerca por su entrenadora, Belén Villafañe, quien compartió su alegría por la noticia y contó: "Estoy muy feliz por la convocatoria de Cami y Fede. Es una satisfacción y una tranquilidad, porque queda claro que el laburo que hacemos da sus frutos. Vamos por el buen camino".