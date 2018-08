Alerta docente en Balcarce por la Educación Especial: 16 cargos están en riesgo

Docentes de Educación Especial del partido de Balcarce realizaron una manifestación ante la preocupación de que 16 de sus cargos se vean perjudicados en el futuro de cercano plazo.

Los profesionales, pertenecientes a las escuelas especiales 501 y 502 se auto-convocaron para visibilizar una problemática que afectaría seriamente el futuro de los chicos para los que trabajan en el distrito.

Según contaron ante la prensa, las autoridades les aseguraron que no perderían sus puestos de trabajo, pero los damnificados denunciaron que una nueva normativa reconvertiría la funcionalidad de sus desempeños, lo que los dejaría afuera del circuito de trabajo.

"Nos auto-convocamos porque aunque se está diciendo por otros lados que no se están perdiendo fuentes de trabajo, eso no es real. Cada uno de nosotros fuimos capacitados y somos profesionales en Educación Especial y estamos especializados en ciertas discapacidades. La reconversión de la que se está hablando, por la que no perderíamos a priori nuestros fuentes de trabajo, sino que se reconvertirían los cargos, es un engaño que no podemos aceptar, ya que no estamos capacitados para cubrir esos cargos", explicaron en rueda de prensa.

"Se nos quieren dar cargos por sistema de emergencias, en los cuales perderíamos la capacidad de trabajar en lo que nosotros estamos formados, que es `irregulares mentales´ y se nos pasaría a otra categoría en la que no podríamos titularizar nunca. Cesaríamos constantemente, no tendríamos antigüedad y perderíamos muchos de los derechos que tenemos los docentes, como así también los chicos perderán el derecho de tener un maestro que los eduque", resaltaron con gran preocupación.

"El inspector nos pasó la normativa que ellos tienen ahora, la cual deben convalidar. Supuestamente no existe un día de cese, pero otro tipo de información transcurre y dice que el 31 de agosto cada uno de nosotros quedaríamos sin trabajo. De ahí en más, deberíamos esperar que se abra un listado de emergencia, que sabemos que tarda meses en prepararse, para poder anotarnos, para que luego se evalúe y ahí saber si podremos trabajar o no. Trabajo que se pierde no se vuelve a recuperar", sentenciaron a continuación.

"Pedimos que no hagan ningún recorte, que cada uno pueda mantener su trabajo y que se haga un relevamiento sobre la necesidad de los chicos de tener un maestro inclusor en Balcarce, a ver si realmente está cubierta esa necesidad. Hay noticias de padres que solicitan maestros inclusores y no se les está dando cupo", concluyeron.