A días de su concierto, Alejandro Lerner fue reconocido como visitante notable

Alejandro Lerner presentará en Mar del Plata “Todo a pulmón 35 aniversario”, una producción con la que busca revivir el mismo concierto histórico que lo catapultó definitivamente al estrellato tres décadas y media después. Será el viernes 17 de agosto, en el inicio del próximo fin de semana largo. En la cuenta regresiva hacia el espectáculo, el cantante se llevó un agasajo y fue reconocido como visitante notable de la ciudad.

Por iniciativa de la concejal Cristina Coria y del presidente del Concejo Guillermo Saenz Saralegui, el músico cosechó una vez más varios aplausos y sin ocultar su alegría, habló unos instantes: "Estoy conmocionado, no emocionado. Lo primero que ví es la presencia de nuestros desaparecidos, de nuestros excombatientes y de alguna manera, por ser argentino y por ser de la generación que me tocó ser, no soy ajeno a lo que me mueve al ver estas fotos en este ámbito", resaltó el artista en primera instancia.

En la continuidad de su breve discurso, Lerner reconoció: "Me siento más que honrado, a veces siento una desproporción de cariño y lo agradezco muchísimo, infinitamente. Para mí Mar del Plata es una punta cultural del país. Acá venimos todos los artistas de Latinoamérica a tocar. Mar del Plata genera un ámbito para que se hagan obras de teatro, comedias musicales, conciertos, conciertos gratuitos, artesanos. Yo viví siempre eso incluso antes de ser artista. Cuando venía de visita ya veía la movida que había en esta ciudad", recordó.

En esa línea, agregó: "Mar del Plata me ha acompañado en mis sueños de crecer, que se renuevan. Esto que me está pasando ahora es como la renovación de un sueño que empezó desde muy chiquito y que tiene que ver con compartir lo que me ha tocado vivir como argentino. Cuando uno se hace popular es una decisión de la gente. Uno se hace popular porque la gente dice este es de los nuestro y a este le vamos a dar el cariño y un voto de confianza. Lo tomo como un compromiso espiritual, no solo profesional", valoró.

"Día a día trato de renovar la ilusión de tener un país en el que se pueda trabajar, crecer y vivir en paz. La confirmación de eso es que yo sembré a mis hijos acá, en este país, no solo son mis canciones. Vivo una parte de mi tiempo en otros países, pero cuando quise que mis hijos nazcan con médicos, quise que sean médicos argentinos. Cuando a alguien de mi familia le duele algo, voy a un hospital argentino. Mis hijos se crían y educan en escuelas con maestros argentinos. Es una profunda convicción por nuestro país, a pesar de nuestras crisis y cambios", valoró a continuación.

"Podemos discernir, podemos enojarnos, pero en un ámbito de comunicación, ley y libertad, eso lo celebro porque yo viví la diferencia" recordó sobre el final, otra vez en referencia a la época oscura de la dictadura cívico-militar. "Me siento más que honrado por esto, con un profundo agradecimiento de que se hayan tomado este tiempo. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo canciones", concluyó para dar paso a la ovación de cierre.