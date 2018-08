Telechea: "Con trabajo y humildad, haremos un buen campeonato"

Fernando Telechea fue una de las figuras del título de campeón de la B Nacional y ascenso a primera de Aldosivi. Hace un año, su llegada al club fue un golpe de efecto dado su pasado en Alvarado. Y desde el sábado a las 15.30 en la visita a Unión de Santa Fe, retorna a la máxima categoría del fútbol argentino, a dos meses de cumplir 37 años.

El balcarceño está ilusionado, aunque es cauto. Sabe que llegaron muchos jugadores (21) al nuevo "Tiburón", que costará unas fechas encontrar la mejor versión de un equipo cuya dirigencia desarmó -por distintos motivos, algunos más lógicos que otros- por completo la base. Pero hay algo que el delantero, autor de 12 goles el último torneo, no negocia: la entrega. "Podremos ganar, perder o empatar, pero lo importante será dejar una imagen positiva, de entrega, de defensa de nuestra camiseta", advirtió en charla con 0223.

-¿Cómo analizás al equipo tras su último amistoso ante Quilmes (4 a 0, el sábado)?

-Estuvimos bien. Tratamos de imponer el ritmo, ser siempre verticales y pensar en el arco de enfrente. También hay que pensar que el partido del sábado con Unión no será así. Tenemos que mantener la presión, y ser pacientes para atacar en el momento justo.

-¿Cuánto de riesgoso es haber armado un plantel con 21 jugadores nuevos, siendo que falta lógicamente tiempo de trabajo?

-Obviamente, veremos cómo comienza todo. Ojalá sea de la mejor manera, estamos trabajando para eso. Ojalá los chicos que fueron llegando se acomoden rápido, y los que quedamos, atenderlos de la mejor manera y que sea beneficioso para todos. Va a ser un campeonato duro.

-Luego de varias pruebas en los amistosos, el entrenador volvió a utilizar el ataque con Medina, Chávez y vos, ¿dentro de todos los cambios, que se mantengan es una ventaja?

-Sí, tenemos un conocimiento mutuo, donde sabemos en qué momento picar, en cuál bajar o ir a hacer una pared. Es la ventaja de conocernos. Después, tenemos que esperar que los chicos que llegaron, que son buenos jugadores, se acomoden y puedan captar la idea del técnico. A los nuevos los veo bien, algunos vienen con poca actividad en el último tiempo, pero seguramente nos ayudarán mucho en este torneo.

-¿Cómo te sentís como ´9´?

-No tengo problemas. Jugar de 9 o no, siempre pienso y digo lo mismo. Todo depende de cómo se pare nuestro equipo. Si hacemos un planteo donde nos paramos de mitad de cancha para atrás, por más que juegues como quieras, es muy difícil para los delanteros armar alguna jugada porque quedás muy lejos del arco rival. Queda enorme la cancha. Y si jugás de mitad para arriba, es más fácil, estás siempre creando alguna situación. Todo dependerá del planteo.

-¿Quedó atrás la lesión que te afectó en el final del torneo pasado?

-Sí, gracias a Dios estoy muy bien. Traté de exigirme al máximo en todos los amistosos, sin guardarme nada para analizar cómo me sentía, y la verdad respondí bien, estoy tranquilo.

-Dentro del crecimiento que deberá tener el equipo con las fechas, ¿qué no puede faltar el sábado?

-En el fútbol hay tres resultados. Lo importante es la imagen que dejés, el cómo llegás al resultado. Sea cual sea, el equipo siempre tendrá que dar todo para que nos deje la tranquilidad de que si nos ganaron, es porque fueron mejores que nosotros, y no por un mal partido o una imagen pálida nuestra. Siempre pienso igual, si entregamos todo, hoy el fútbol está muy parejo. Con ganas y esfuerzo, se equiparan muchas cosas. Obviamente tenés equipos con más virtudes, jugadores estrellas, pero nosotros con nuestro trabajo y humildad seguramente vamos a hacer un buen campeonato.

-Tuviste una gran carrera, siempre la luchaste desde abajo, ¿imaginabas con casi 37 años volver a jugar en primera?

-La verdad que no. Obviamente cuando llegué al club vine con las mejores expectativas, tratar de ascender, dejar todo para que Aldosivi esté en primera. Hoy me encuentro nuevamente en esta división. Intentaré disfrutar lo poco que me queda de carrera, trato de vivirlo dando lo mejor a mis compañeros, dirigencia, el cuerpo técnico. Ojalá este año sea bueno como el que pasó.

-¿A la gente se le pide paciencia?

-He estado en muchos clubes, y la gente en todos lados es igual. Si al equipo lo ven que deja todo, con una entrega muy buena por la camiseta que defiende.la gente sabrá entender si va bien o mal. El problema será el cómo. Más allá de cómo nos vaya en el campeonato, tendremos que dejar la vida en cada partido. Y al final del campeonato veremos dónde estaremos parados. Es mi pensamiento. Es como yo afrontaré el torneo, y no tengo dudas que mis compañeros intentarán lo mismo.