Ballesteros: "No podemos volver a equivocarnos"

Iván Ballesteros sabe que su equipo no puede volver a tener un arranque como en el último choque ante Mar del Plata Club. (Foto: Prensa Sporting)

El campeonato aparte que juegan Sporting y Mar del Plata Club tendrá un nuevo capítulo el sábado en la Villa Marista. El último clásico de 2017 fue para los albinegros y significó la obtención del Regional Pampeano A. El primero de este año se lo quedaron los de Santa Celina y dieron la vuelta olímpica por el Súper 12. Ese es el partido que Iván Ballesteros y sus compañeros tienen bien presente, porque su rival de toda la vida marcó diferencias de movida, luego los "Maristas" lo remontaron pero los de verde y marrón celebraron en el final. "Entramos muy mal, dormidos, cometimos errores y nos vacunaron muchas veces. Me da bronca porque además se lo dimos vuelta pero nos lo sacaron a lo último. Eso duele más que comerte 100 puntos. Nos ganaron como nosotros en la final del Regional del año pasado", lanzó, sin vueltas, el pilar.

Ballesteros, con la misma determinación que entra a la cancha, destacó que el sábado "no podemos volver a equivocarnos. Es el clásico de siempre, desde que somos chiquitos y empezamos en el club. Es lo más lindo que hay". Sobre la previa, el pilar que estuviera en varias concentraciones de Los Pumitas en 2014, dijo que "las semanas anteriores a los clásicos son especiales, no son como las previas a cualquier otro partido. La encaramos distinto porque nos comen los nervios y las ganas, más allá de que siempre entrenamos al 100%. Pienso mucho en cómo se puede dar y además tenemos la espina del último partido ".

A la hora de mencionar los puntos fuertes de Sporting y la receta para ganar, el potente jugador sostuvo: "lo mejor que tenemos es la defensa, tenemos un gran arma. Y en ataque también estamos bien, mejoramos mucho con respecto al Nacional de Clubes y le estamos dando valor a los buenos jugadores que tenemos. Para ganar hay que defender como venimos defendiendo, no entrar dormidos y ganarlo, aunque sea 3-0".

Finalmente, Iván Ballesteros hizo un balance sobre su rendimiento individual en lo que va del 2018: "No me sentía bien a principio de año pero ahora estoy mejor. Siento que voy subiendo mi nivel, en lo físico y en el juego. Toco más pelotas y me divierto, participo más del juego y corro mucho más".