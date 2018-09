Un joven marplatense desapareció en Buenos Aires y su familia lo busca desesperada

Axel Ariel Sosa es marplatense, viajó el 9 de mayo a Ciudad de Buenos Aires y desde ese día mantuvo contacto diario con su madre a través de las redes sociales; pero el 13 de agosto dejó de escribir y nunca más de conectó.

Su madre, Susana, quien este sábado dialogó con 0223, se encuentra desesperada ante la desaparición de su hijo y la falta de noticias sobre su paradero.

"Estábamos siempre en contacto a través de Facebook pero hace ya casi 20 días que no sé nada", sostuvo la mujer.

La denuncia por averiguación de paradero se encuentra radicada en el Destacamento de Playa Serena.

Tras comenzar la búsqueda por distintas páginas web, portales, grupos y redes, Susana dio con una publicación en la que aparece un chico golpeado con apariencia similar a la de Axel. "Yo creo que es él, porque es muy parecido, tiene el mismo corte de pelo", indicò desesperada la madre del joven.

"Necesito saber si es él o no, estamos desesperados", sentenció y explicó si bien su hijo se encontraba en la zona de Morón y "esta otra persona apareció en Laferrere, es muy parecido".

Para aportar datos sobre el paradero de Axel comunicarse con Red Solidaria Mar del Plata al 155311774 o al 155799723.

