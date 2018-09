Kimberley fue una aplanadora y se escapa

El Torneo "Norberto Eresuma" arrancó la segunda mitad de la segunda fase con todo, con equipos que ratifican que van por esos primeros tres lugares de la Zona Campeonato que lo depositen directo en cuartos de final, y otros que quieren los tres pasajes que otorga la Reválida a los playoffs. Kimberley no le tuvo piedad a Unión y lo aplastó 7 a 0, General Urquiza venció con lo justo a Los Andes/Batán y Nación subió al tercer lugar pese al empate sin goles con San Isidro. En la otra tabla, Cadetes e Independiente no le pierden pisada a Al Ver Verás, que no le pesa la cima, ganaron los tres y toman distancia de los perseguidores.

Resultados

Zona Campeonato

Kimberley 7 - Unión 0

General Urquiza 1 - Los Andes/Batán 0

Nación 0 - San Isidro 0

El Cañón 1 - Círculo Deportivo 1

Alvarado 1 - River 2

Deportivo Norte 2 - San Lorenzo 1

Argentinos del Sud 0 - Los Patos 1

Libre: Quilmes

Zona Reválida

Al Ver Verás 1 - Racing 0

Boca 0 - Cadetes 2

Talleres 2 - Independiente 4

Peñarol 2 - Once Unidos 0

Huracán 1 - Atlético Mar del Plata 1

Libertad 2 - San José 1

Banfield 1 - General Mitre 1